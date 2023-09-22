Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем - Зеленський

Президент України анонсував підготовку промислової бази, щоб разом з США виробляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукці.

Президент України Володимир Зеленський поділився своїми враженнями після зустрічі з президентом Байденом у Білому домі.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

"Дуже вагома зустріч із президентом Байденом, його командою. Вдячний за новий оборонний пакет. Саме те, що треба нашим воїнам саме зараз.

Обговорили системне посилення України та нашого захисту, наших оборонних спроможностей. Важлива домовленість: Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Готуємо промислову базу, щоб виробляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукції. Україна вистоїть у цій війні. Та ми маємо дати надійний захист від повторення агресій", - заявив глава держави.

"Формула миру – дякую за підтримку. Посилення наших інституцій, української держави, відновлення країни після бойових дій, міжнародна співпраця – сьогодні встигли обговорити багато тем. Наші команди працюватимуть над реалізацією деталей домовленостей. Дякую, Америко! Дякую, пане Президент Байден!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Байден розповів, коли до України прибудуть перші танки Abram та анонсував новий пакет допомоги.

Також Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Байден встав, щоб потиснути руку Зеленському! Є перші домовленості.

Нагадаємо, перед візитом до Білого дому президент Зеленський обговорив з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

Читайте також: