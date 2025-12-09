Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Реклама

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що безпека України має бути повністю гарантована, адже в довгостроковій перспективі саме вона є першою лінією оборони для всього Євросоюзу.

Про це вона написала у соцмережі Х.

«Оскільки мирні перемовини тривають, Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України. Наші фінансові пропозиції вже винесені на обговорення.

Мета — сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів», — зазначила фон дер Ляєн.

Реклама

Вона додала, що разом із генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Євроради Антоніу Коштою підтвердила президентові Володимиру Зеленському відданість ЄС своїм принципам і тверду позицію щодо підтримки Києва.

«Суверенітет України має бути гарантований і дотриманий. Безпека України має бути забезпечена — у довгостроковій перспективі, як перша лінія оборони для нашого Союзу. Ці пріоритети були в центрі наших обговорень із генеральним секретарем НАТО Марко Рютте», — наголосила очільниця Єврокомісії.

Наприкінці вона підсумувала, що Європа і надалі робитиме свій внесок у досягнення справедливого й тривалого миру для України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зі свого боку зазначив, що мав «гарні дискусії» із Зеленським та лідерами ЄС щодо подальшого просування шляху до справедливого та стійкого миру в Україні.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський, за даними Axios, нині зазнає посиленого тиску з боку Сполучених Штатів, які очікують, що Київ погодиться на територіальні втрати та інші поступки в межах так званого «мирного» плану.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп поділився в соцмережах статтею видання New York Post, у якій європейських лідерів звинувачують у блокуванні американського мирного плану щодо України.