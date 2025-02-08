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Зеленський пояснив, який унікальний досвід Україна може запропонувати союзникам

Зеленський пояснив, який унікальний досвід Україна може запропонувати союзникам

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Зеленський зазначив, що Іран зі своїми дронами – це загроза для всіх.

Іранські безпілотники, які активно застосовує Росія для атак по Україні, становлять серйозну загрозу й для інших країн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для агентства Reuters.

"Іран зі своїми дронами – це загроза для всіх. Якщо їхні дрони летять на тисячі кілометрів, що їм заважає летіти на 10 тисяч кілометрів? Нічого. Це тільки час. Трішки часу мине – і в них усе це буде. А у вас має бути захист: Америці потрібен захист, іншим країнам, Middle East (Середньому Сходу, — Ред) – потрібен спокій для них. Факт. Європі також", - заявив глава держави.

Президент зазначив, що Україна єдиний партнер для Америки в сучасних технологіях антивійни.

"А де сьогодні можна цей досвід узяти? Можна взяти тільки в нас. Думаю, що ми тут, якщо не сильні партнери, – ми єдині партнери для Америки в цих сучасних технологіях антивійни, антиатак, антиіранів. Думаю, усе це дуже важливо", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів про контакти з командою Трампа.

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