"Україна їм не пробачить, нікому, нічого", - Зеленський звернувся до окупантів та колаборантів

Президент закликав українців продовжувати боротися проти російського вторгнення.
Україна вистоїть у боротьбі проти Росії, українцям слід продовжуватися знищувати ворога всіма можливостями, а на окупантів та колаборантів чекає покарання.
Про це у нічному відеозверненні 13 березня сказав президент України Володимир Зеленський.
"Україна вистоїть у цьому випробуванні. Нам потрібен час, нам потрібні сили, щоб переломити військову машину, яка прийшла на нашу землю. Не буду применшувати загрозу і не стану перебільшувати здобутки. Ми чесні люди, а не міністерство оборони Росії, яке бреше усім - мільйонам своїх громадян і навіть очільнику Російської Федерації. Тому кажу відверто - ще потрібно триматися, ще потрібно боротися. Щодня, щоночі шукати, як завдати ворогу максимальної шкоди на всіх напрямках оборони - під Житомиром, Києвом, Черніговом, Сумами, Харковом, Луганськом, Донецьком, Маріуполем, на півдні країни, і на дипломатичному фронті нашої держави. Маючи таку тактику, і маючи впевненість у своїх силах, ми прийдемо по своє", - сказав президент.
Зеленський додав, що ми "прийдемо в Мелітополь, і в Генічеськ, всюди, де наша земля".
"І хай окупанти знають, хай знають усі колаборанти, яких вони знайдуть, що Україна їм не пробачить, нікому, нічого. Україна не забуде! Україна знайде і притягне до відповідальності кожного так, як це буде можливо", - наголосив президент.
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради
- "Кадировці" розстріляли поранених російських солдат поблизу Києва