"Україна їм не пробачить, нікому, нічого", - Зеленський звернувся до окупантів та колаборантів

"Україна їм не пробачить, нікому, нічого", - Зеленський звернувся до окупантів та колаборантів

Президент закликав українців продовжувати боротися проти російського вторгнення.

Україна вистоїть у боротьбі проти Росії, українцям слід продовжуватися знищувати ворога всіма можливостями, а на окупантів та колаборантів чекає покарання.

Про це у нічному відеозверненні 13 березня сказав президент України Володимир Зеленський.

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"Україна вистоїть у цьому випробуванні. Нам потрібен час, нам потрібні сили, щоб переломити військову машину, яка прийшла на нашу землю. Не буду применшувати загрозу і не стану перебільшувати здобутки. Ми чесні люди, а не міністерство оборони Росії, яке бреше усім - мільйонам своїх громадян і навіть очільнику Російської Федерації. Тому кажу відверто - ще потрібно триматися, ще потрібно боротися. Щодня, щоночі шукати, як завдати ворогу максимальної шкоди на всіх напрямках оборони - під Житомиром, Києвом, Черніговом, Сумами, Харковом, Луганськом, Донецьком, Маріуполем, на півдні країни, і на дипломатичному фронті нашої держави. Маючи таку тактику, і маючи впевненість у своїх силах, ми прийдемо по своє", - сказав президент.

Зеленський додав, що ми "прийдемо в Мелітополь, і в Генічеськ, всюди, де наша земля".

"І хай окупанти знають, хай знають усі колаборанти, яких вони знайдуть, що Україна їм не пробачить, нікому, нічого. Україна не забуде! Україна знайде і притягне до відповідальності кожного так, як це буде можливо", - наголосив президент.

Російські окупанти не можуть нас підкорити - звернення Володимира Зеленського

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