"Україна йому не потрібна": чи дійсно Трамп є таємним агентом Кремля — Кулеба відповів

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

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Говорити, що Дональд Трамп «отримує кремлівські методички» і повністю «грає під сопілку» Путіна — неправильно.

Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, розповідаючи, як американський президент насправді ставиться до РФ і до України.

«Висловлю непопулярну думку: Трамп не отримує зранку кремлівську методичку і не вирішує, яку зі сторінок цієї методички сьогодні треба відпрацювати. Водночас Трамп оточений людьми, і він сам вважає, що реально вони з Росією можуть зробити багато гарних справ і Росія йому потрібна. А Україна йому не потрібна. Ну от і все. Така у людини картинка світу», — вважає дипломат.

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Тезу, що Трамп є агентом Кремля, Кулеба називає «упереджувальним забобоном».

«Трамп вірить, що Росія важлива. Йому приходять і розказують, що не все так однозначно, що Україна теж винна. І воно „лягає“ йому, що Україна теж винна… Те, що оточення Трампа медійно активно просуває наративи, які ми вважаємо проросійськими, і всі виборці Трампа все це залюбки підхоплюють у соцмережах, це правда, це факт. Але я не думаю, що Трамп це робить, тому що він — агент, якому треба відпрацьовувати», — пояснив ексміністр.

На думку Кулеби, президент США «просто щиро вірить в іншу картинку світу».

«Ми з вами віримо в одну реальність, а він вірить в іншу реальність. А яка це реальність? Це реальність у тому, що такі люди, як Путін, і такі люди, як Сі Цзіньпін, викликають глибоку повагу й бажання з ними робити великі справи. Китай, зрозуміло, великий конкурент, але однаково стиль правління Сі Цзінпіна близький до того, як хоче керувати Америкою Дональд Трамп. Ментально просто люди на одній сторінці. Якщо Путін висуває претензії на Крим, на східну Україну, так, з такою самою аргументацією, як Трамп висуває претензії на Гренландію і Канаду», — каже дипломат.

Кулеба наголошує, що Трамп висловлює претензії на Гренландію чи Канаду зовсім не тому, що його попросив Путін, щоб російські претензії на території України видавалися переконливішими.

«Трамп просто так теж вважає. Йому так подобається. А ми тут, європейці й українці, стоїмо на шляху до „великих справ з другом Владіміром“, — підсумував Кулеба.

Раніше дипломат Андрій Дещиця назвав декілька причин, чому Трамп так любить Путіна.