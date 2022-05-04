Україна з партнерами влаштували демарш через головування Білорусі у Форумі з безпеки ОБСЄ

Україна з партнерами влаштували демарш через головування Білорусі у Форумі з безпеки ОБСЄ

Українська делегація та делегації країн-партнерок в ОБСЄ 4 травня в Австрії влаштували демарш і залишили залу засідання через початок головування Білорусі у Форумі безпекового співробітництва організації – органі, який опікується військово-політичними питаннями (передусім контролем над озброєннями та зміцненням довіри та безпеки).

Наприкінці квітня за ротацією головування в ФБС ОБСЄ перейшло до Білорусі. Проте до цього Україна та низка інших країн-учасниць організації сигналізували, що на сьогодні, коли Білорусь є співагресоркою у війні Росії проти України, головування держави в директивному органі ОБСЄ видається неможливим.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Українська делегація 4 травня офіційно заявила, що не вважає за можливе прийняти той факт, що дискусії у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ проходитимуть під головуванням Білорусі і порядок денний цього органу визначатиметься "державою-учасницею, яка підтримує повномасштабну війну, яка триває у регіоні ОБСЄ, на боці агресора".

"Республіка Білорусь надала Російській Федерації територію для наземного вторгнення до України. Щонайменше три області України – Київська, Житомирська та Чернігівська – були атаковані з території Білорусі", – заявили в українській делегації.

"Ми шкодуємо, що Білорусь не відмовилася від своєї черги очолити ФБС. Сам факт її головування є образою принципів, на яких базується наша організація", – додали в делегації України.

Представник України також заявив, що такий стан справ робить неможливим продовження делегацією держави звичної участі у засіданнях ФБС під головування Білорусі, та залишив залу. Демарш підтримали також представники країн-партнерок.

Зауважимо, що головування в ФБС відбувається на ротаційній основі та триває чотири місяці.

Нагадаємо, у квітні низка високопосадовців "Великої двадцятки" влаштували демарш російському міністру фінансів на зустрічі міністрів фінансів G20 у Вашингтоні. Росіянина не захотіли слухати і демонстративно покинули залу представники кількох країн, серед них і України.

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