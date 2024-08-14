Україна захищається від агресії: у Держдепі США прокоментувати наступ ЗСУ у Курській області РФ

США переконують, що не були залучені до планування Курської операції

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател назвав вторгнення Росії в Україну єдиною причиною ситуації, яка склалася в Курській області РФ.

Про це він сказав, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати наступ ЗСУ на Курщині, - пише Укрінформ.

"Саме президент Путін вдерся в Україну, і Україна захищається від цієї агресії", - зазначив Пател.

Він наголосив, що Сполучені Штати "не були залучені до жодного аспекту планування чи підготовки" Курської операції.

Водночас за словами представника Держдепу, США зосереджені на підтримці України "в її здатності захищатися", зокрема "коли йдеться про захист від нападів або операцій, які можуть здійснюватися безпосередньо з-за кордону".

Тому Вашингтон і надалі дбатиме, аби "українські партнери мали все необхідне для цього", запевнив посадовець.

При цьому, додав Пател, щодо можливості використання Україною американської далекобійної зброї "в нашій політиці не відбулося жодних змін".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та головком ЗСУ Олександр Сирський повідомили, що під контролем України перебувають 74 населені пункти Росії.

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