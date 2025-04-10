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Україна заявила про понад 150 громадян Китаю на війні: Пекін обурився і зробив заяву
КНР відкидає всі заяви про участь її громадян у війні в Україні.
Китай обурився на заяви про те, що понад 150 його громадян воюють на війні в Україні в складі російських військ.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, пише Sky News.
Заяви Києва він обурено назвав "безвідповідальними" та закликав усі сторони "тверезо" дивитися на роль Китаю. Мовляв, КНР намагалася позиціонувати себе як суб’єкта в спробах домовитися про припинення війни, незважаючи на оголошення про "безмежне" партнерство з агресоркою Росією.
Також китайське Міністерство закордонних справ відкидає слова українського президента Володимира Зеленського про те, що на передовій було більше громадян Китаю — 155.
"Україна повинна правильно оцінити зусилля та конструктивну роль Китаю в пошуку політичного вирішення української кризи (так Китай понад три роки називає війту — Ред.)", — сказав речник міністерства Лінь Цзянь.
Китайці на війні в Україні
Днями український президент Володимир Зеленський заявив, що двоє громадян Китаю були захоплені на полі бою. Вони воювали за агресорку Росію. Втім, військових КНР у підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє.
Згодом стало відомо, скільки громадян Китаю воює проти України. Загалом спецслужбам відомі дані понад 140 осіб, які вже уклали контракт, пройшли підготовку та служать в збройних силах Росії. Також 13 китайців наразі проходять відбір до складу ЗС РФ.
Тим часом у Кремлі ухилилися від коментарів щодо заяви президента України. Мовляв, не в їхній компетенції коментувати це.