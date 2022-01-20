Україна закликала ООН використати мандат щодо забезпечення миру, щоб уникнути найгіршого сценарію російської агресії

Україна закликала ООН використати мандат щодо забезпечення миру, щоб уникнути найгіршого сценарію російської агресії

Замість того, аби відповідати на заклики міжнародної спільноти, Росія вирішила посилити військові загрози та небезпеку.

Генеральна Асамблея ООН має повністю використати свій мандат щодо дотримання миру і безпеки, аби уникнути найгіршого сценарію в умовах російської агресії біля кодонів України.

Про це йдеться в заяві української делегації, яку озвучив на неформальному зібранні Генасамблеї з нагоди доповіді голови ГА про пріоритети роботи 76-ї сесії заявив заступник постпреда України при ООН Юрій Вітренко, - пише Укрінформ.

Нагадаємо, що через місяць минає восьма річниця російської агресії проти України.

"Замість того, аби відповідати на заклики міжнародної спільноти, Росія вирішила посилити військові загрози та небезпеку", - зауважив він.

За цих обставин спроби Росії піднести себе як "жертву", що потребує "гарантій безпеки", видаються надзвичайно цинічними, підкреслив Вітренко.

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Категоричні вимоги Росії, на його думку, не можуть бути прийняті. Україна як незалежна європейська держава має суверенне право обирати власні заходи безпеки, зазначивв він.

"Відправною точкою для будь-якої дискусії щодо гарантій безпеки в євроатлантичному регіоні має бути деескалація Росією ситуації на кордонах України та її вихід з Донбасу та Криму", - підсумував Вітренко.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США влаштують "гучні публічні розбірки" з Росією в Радбезі ООН в разі вторгнення російських військ до України.

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