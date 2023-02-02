Україна закликала Тбілісі передати Саакашвілі і заявила про "згортанні демократії в Грузії"

Міністерство закордонних справ висловлює протест щодо негуманного поводження з Міхеілом Саакашвілі, який має громадянство України. Відомство заявляє на порушення прав людини.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС.

У тексті наголошують на "згортанні демократії в Грузії". Адже "грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС".

"У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю", - йдеться у тексті документа.

Українське міністерств закликає грузинську владу негайно припинити знущатися над Саакашвілі та передати його Україні. Крім того, МЗС також звертається до іноземних урядів та міжнародних організацій стати публічно на захист експрезидента Грузії.

Погіршення стану Саакашвілі

Саакашвілі 1 лютого відеозв'язком з тбіліської клініки Vivamedi взяв участь в судовому засіданні. Тоді він показав на камеру, який має вигляд після перебування під вартою. Зокрема, було видно, що колишній грузинський президент критично схуд. Саакашвілі такж попросив про лікування.

Після появи у Мережі фото змарнілого політики президент України Володимир Зеленський заявив, що влада Грузії публічно катує і вбиває ексглаву держави. Він акож показав фото Саакашвілі.

Слід зауважити, що американський експерт-токсиколог Девів Сміт вважає, що Саакашвілі могли отруїти важкими металами. Зокрема, це могли бути ртуть, миш'як і барій.

Неурядовий центр "Емпатія" повідомив про висновки комісійної судово-медичної експертизи. У них йдеться про те, що Саакашвілі не можна залишатися за ґратами. У нього виявили понад 20 діагнозів, з яких десять основних "несумісні з ув’язненням".

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