Україна розглядає радикальні заходи для повернення мільйонів своїх громадян, які виїхали через війну. Уряд пропонує країнам ЄС зменшити або припинити фінансову допомогу біженцям, а також обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку.

Про це повідомило видання El Pais.

"Київ виступає за те, щоб країни-члени ЄС припинили допомогу біженцям як засіб тиску, а чоловіки призовного віку не мали доступу до консульських послуг. Водночас він прагне не втратити зв'язок з тими, хто виїхав, за допомогою за допомогою законодавчих реформ", - йдеться в повідомленні.

У грудні створено Міністерство національної єдності, стоїть перед завданням повернути біженців додому. Загалом, за даними ООН, за кордоном перебувають близько 6,7 мільйона українців, а з економічними мігрантами ця цифра сягає 10 мільйонів.

Проте чимало українців відмовляються повертатися через відсутність безпеки, високу вартість життя та брак якісної медицини. Влада визнає, що з кожним роком шанси на повернення громадян зменшуються. Уряд у демографічній стратегії, ухваленій у вересні, визнає, що від 1,3 до 3,3 мільйона людей можуть не повернутися.

Проте чимало українців відмовляються повертатися через відсутність безпеки та високу вартість життя. Українська влада визнає, що з кожним роком шанси на повернення громадян зменшуються.

Нагадаємо, у Польщі від 2025 року українцям можуть почати блокувати банківські рахунки.

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