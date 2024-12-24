Україна закликає ЄС припинити допомогу біженцям, — El Pais

Наразі за кордоном перебувають близько 6,7 мільйона українців.
Україна розглядає радикальні заходи для повернення мільйонів своїх громадян, які виїхали через війну. Уряд пропонує країнам ЄС зменшити або припинити фінансову допомогу біженцям, а також обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку.
Про це повідомило видання El Pais.
"Київ виступає за те, щоб країни-члени ЄС припинили допомогу біженцям як засіб тиску, а чоловіки призовного віку не мали доступу до консульських послуг. Водночас він прагне не втратити зв'язок з тими, хто виїхав, за допомогою за допомогою законодавчих реформ", - йдеться в повідомленні.
У грудні створено Міністерство національної єдності, стоїть перед завданням повернути біженців додому. Загалом, за даними ООН, за кордоном перебувають близько 6,7 мільйона українців, а з економічними мігрантами ця цифра сягає 10 мільйонів.
Проте чимало українців відмовляються повертатися через відсутність безпеки, високу вартість життя та брак якісної медицини. Влада визнає, що з кожним роком шанси на повернення громадян зменшуються. Уряд у демографічній стратегії, ухваленій у вересні, визнає, що від 1,3 до 3,3 мільйона людей можуть не повернутися.
Проте чимало українців відмовляються повертатися через відсутність безпеки та високу вартість життя. Українська влада визнає, що з кожним роком шанси на повернення громадян зменшуються.
Нагадаємо, у Польщі від 2025 року українцям можуть почати блокувати банківські рахунки.
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