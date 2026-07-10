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Україна закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію про припинення вогню
Україна закликала членів Ради Безпеки ООН винести на розгляд проєкт резолюції про негайне та безумовне припинення вогню.
Україна закликає членів Ради Безпеки ООН невідкладно винести на розгляд проєкт резолюції щодо негайного та безумовного припинення вогню.
Про це заявив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко, - пише Укрінформ.
За його словами, міжнародна спільнота має покласти край паралічу Ради Безпеки ООН у питанні реагування на злочини Росії. Дипломат наголосив, що країни, які підтримують міжнародний порядок, заснований на правилах, повинні діяти рішучіше.
Павліченко зазначив, що ухвалення такої резолюції стало б чітким сигналом підтримки всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.
Він також закликав партнерів не послаблювати військову допомогу Україні. За словами дипломата, така підтримка не є ескалацією, а залишається дієвим шляхом до відновлення миру та збереження людських життів.
Раніше Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН після чергової масованої російської атаки в ніч проти 6 липня.
Нагадаємо, що Україна готова до прямих переговорів із РФ, але може переглянути умови припинення вогню