Україна закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію про припинення вогню

Радбез ООН / © Associated Press

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Україна закликає членів Ради Безпеки ООН невідкладно винести на розгляд проєкт резолюції щодо негайного та безумовного припинення вогню.

Про це заявив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко, - пише Укрінформ.

За його словами, міжнародна спільнота має покласти край паралічу Ради Безпеки ООН у питанні реагування на злочини Росії. Дипломат наголосив, що країни, які підтримують міжнародний порядок, заснований на правилах, повинні діяти рішучіше.

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Павліченко зазначив, що ухвалення такої резолюції стало б чітким сигналом підтримки всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.

Він також закликав партнерів не послаблювати військову допомогу Україні. За словами дипломата, така підтримка не є ескалацією, а залишається дієвим шляхом до відновлення миру та збереження людських життів.

Раніше Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН після чергової масованої російської атаки в ніч проти 6 липня.

Нагадаємо, що Україна готова до прямих переговорів із РФ, але може переглянути умови припинення вогню

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