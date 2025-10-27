ТСН у соціальних мережах

Україна закликала США відновити санкції проти представника Кремля Дмитрієва

Пропагандистська активність Дмитрієва на американській території є цинічною й небезпечною.

Путін та Дмитрієв

Український дипломатичний корпус вважає за необхідне відновити та посилити персональні санкції проти голови Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва — одного з представників переговорної групи Кремля.

Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина у коментарі для Суспільного.

«Його дії та публічні заяви спрямовані на те, щоб затягувати час, розмивати фокус на завершенні війни та залучити більше фінансування для російської агресії та її спонсорів», — заявила вона.

Стефанішина наголосила, що пропагандистська активність Дмитрієва на американській території є цинічною й небезпечною.

«Російська пропаганда вкотре показує відверту брехню та цинізм. Зараз, коли посланець прибув до Штатів і говорить неправду, час розглянути відновлення санкцій щодо нього», — підкреслила дипломатка.

Вона також прокоментувала одну з нещодавніх заяв Дмитрієва у США про те, що «обстріли енергетики України припинено».

«На тлі постійних обстрілів України, які весь світ бачить у режимі реального часу, заяви Кирила Дмитрієва про те, що були припинені обстріли енергетики, озвучені у США, мають стати справжнім червоним прапором. Дмитрієв роками забезпечував ресурсну підтримку злочинного режиму Путіна, так само як і зараз», — наголосила посол.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін відправив Кирила Дмитрієва до США для того, щоби гальмувати реальне запровадження санкцій проти «Лукойла» і «Роснефті».

Ми раніше інформували, що Дмитрієв у США заявив про «титанічні спроби» зірвати будь-який її діалог Кремля з американською стороною.

