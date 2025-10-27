Україна закликала США відновити санкції проти представника Кремля Дмитрієва

Путін та Дмитрієв

Український дипломатичний корпус вважає за необхідне відновити та посилити персональні санкції проти голови Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва — одного з представників переговорної групи Кремля.

Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина у коментарі для Суспільного.

«Його дії та публічні заяви спрямовані на те, щоб затягувати час, розмивати фокус на завершенні війни та залучити більше фінансування для російської агресії та її спонсорів», — заявила вона.

Стефанішина наголосила, що пропагандистська активність Дмитрієва на американській території є цинічною й небезпечною.

«Російська пропаганда вкотре показує відверту брехню та цинізм. Зараз, коли посланець прибув до Штатів і говорить неправду, час розглянути відновлення санкцій щодо нього», — підкреслила дипломатка.

Вона також прокоментувала одну з нещодавніх заяв Дмитрієва у США про те, що «обстріли енергетики України припинено».

«На тлі постійних обстрілів України, які весь світ бачить у режимі реального часу, заяви Кирила Дмитрієва про те, що були припинені обстріли енергетики, озвучені у США, мають стати справжнім червоним прапором. Дмитрієв роками забезпечував ресурсну підтримку злочинного режиму Путіна, так само як і зараз», — наголосила посол.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін відправив Кирила Дмитрієва до США для того, щоби гальмувати реальне запровадження санкцій проти «Лукойла» і «Роснефті».

Ми раніше інформували, що Дмитрієв у США заявив про «титанічні спроби» зірвати будь-який її діалог Кремля з американською стороною.