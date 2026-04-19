Україна закликала США відновити санкції проти російської нафти

Ольга Стефанішина

Пані посол України у США Ольга Стефанішина закликала адміністрацію Дональда Трампа відновити санкції проти російської нафти та не допустити, щоб РФ отримувала вигоду від дій Ірану.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі X.

«Не можна дозволяти Росії отримувати вигоду з дій свого союзника Ірану. Ми закликаємо адміністрацію США відновити санкції проти російської нафти і нафтопродуктів», — зазначила вона.

Стефанішина наголосила, що Київ і Вашингтон мають спільний інтерес у скороченні фінансування, яке Росія використовує для ведення війни проти України та підтримки сил, ворожих США.

Вона підкреслила, що якщо Росія зрозуміє, що дестабілізація і розпалювання війни вигідні, тоді у світі зовсім скоро виникнуть нові проблеми.

«Примітно, що російський представник уже назвав відмову від нафтових угод „співпрацею“», — резюмувала вона.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати знову поновили генеральну ліцензію на купівлю російської нафти, відвантаженої на судна до 17 квітня.

Ми раніше інформували, що демократи в Сенаті Сполучених Штатів розкритикували адміністрацію президента Дональда Трампа через послаблення санкцій щодо нафти РФ.