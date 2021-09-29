"Україна залишається приводом для занепокоєння": безвіз з ЄС опинився під загрозою

"Україна залишається приводом для занепокоєння": безвіз з ЄС опинився під загрозою

Німеччина, Франція та Італія розчаровані через часті зловживання безвізовим режимом з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

Деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для ряду третіх країн. Зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан. Таке питання підняли через часті порушення, оскільки громадяни цих країн користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необґрунтовані клопотання про притулок.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", у розпорядженні якого опинився внутрішній документ ЄС, датований 27 вересня і випущений під час поїздки президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн по Західних Балканах.

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Згідно з цим документом, Німеччина, Франція та Італія розчарувалися через часті зловживання безвізовим режимом з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

Зазначається, що число прохань про надання притулку громадянам Грузії за останні три місяці збільшилося більш ніж на 50%. У документі Німеччина згадала Молдову як особливий випадок, коли з червня по серпень 2019 року і з червня по серпень цього року зростання відмов в реадмісії осіб склало 429%.

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Франція вказала проблеми через громадян Албанії, Грузії та Сербії. Бельгія скаржиться на Молдову, а Чехія - на Грузію, Молдову та Україну.

"Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов’язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України", – йдеться в оцінці бельгійської сторони.

Нагадаємо:

11 червня 2017 року для громадян України набув чинності безвізовий режим з Європейським Союзом. Перші українці без жодних віз перетинають європейські кордони. Безвіз, якого чекали багато років і заради якого Україна виконала аж 144 різні вимоги Євросоюзу, зокрема створила антикорупційні органи - бюро, прокуратуру та суд. Адже боротьба з корупцією була однією з головних вимог безвізу. У квітні 2019 року громадяни України мали змогу в’їжджати у спрощеному порядку до понад 140 держав світу. Зараз ця цифра сягнула 149.

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