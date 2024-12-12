Україна залишиться без лендлізу: Конгрес США затвердив витрати на оборону

Посольство України у США продовжує вести активну роботу щодо збереження механізму лендлізу. Наступним кроком має стати схвалення закону у Сенаті.

Палата представників США ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), у якому відсутнє положення про подовження терміну дії Закону про лендліз для захисту демократії в Україні.

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

Як пояснила Маркарова, 2024 року законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо поодовження терміну дії Закону про лендліз. Посольство України в США активно адвокатувало його, однак затверджений Палатою представників законопроєкт не містив такого положення.

"У консолідованому тексті законопроекту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу щодо збереження цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті "Stand with Ukraine Act", – йдеться у заяві пані посла.

Ухвалений в Конгресі документ містить такі основні положення щодо України:

Статтею 1303 подовжується дія заборони на використання будь-яких коштів на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими регіонами України;

Статтею 1534 міністру оборони США доручено опрацювати можливість створення центру передового досвіду із підтримки розробки та вдосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру – сприяння співпраці Пентагону з іноземними партнерами, включно з Україною, для визначення кращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників.

Статтею 6411 директору національної розвідки, держсекретареві і міністру фінансів доручається подати до комітетів Сенату і Палати представників з питань розвідки, закордонних справ, збройних сил, юридичних питань, фінансових питань та з асигнувань доповідь про фінансування Росією актів міжнародного тероризму.

Наступним кроком має стати схвалення NDAA у Сенаті США. Відповідне рішення очікується наступного тижня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 9 травня 2022 року підписав закон про лендліз для України, який передбачав збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання.

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