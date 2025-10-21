"Україна залишається під владою нацистів": Лавров виступив проти негайного перемир'я

Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будь-які заклики до негайного перемир'я без "усунення причин українського конфлікту" суперечать домовленостям Володимира Путіна та Дональда Трампа, досягнутим на Алясці.

Його слова приводять російські ЗМІ.

Лавров використав цинічну риторику для відхилення пропозицій про негайне припинення вогню:

"Негайне припинення вогню в Україні означало б лише одне — більша частина України залишається під владою нацистів", — заявив Лавров, продовжуючи звичний для Кремля наратив.

Таким чином, Кремль дає зрозуміти, що не розглядає припинення вогню доти, доки не будуть виконані не озвучені "причини конфлікту", які, за його словами, були предметом обговорення між Путіним і Трампом.

Підготовка до нової зустрічі Путіна і Трампа

Окрім заяв про умови перемир'я, Лавров також натякнув на активну підготовку нового раунду переговорів між двома лідерами.

Міністр повідомив, що обговорив із сенатором США Марко Рубіо "поточну ситуацію і як можна підготувати варіант чергової зустрічі Путіна та Трампа". Ця заява підтверджує, що Кремль активно використовує потенційний вплив Дональда Трампа на американську політику для просування своїх інтересів.

Нагадаємо, раніше світові лідери виступили із спільною заявою на підтримку справедливого й тривалого миру, якого заслуговує український народ.

Документ підписали президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджа Мелоні, Польщі Дональд Туск, Норвегії Йонас Гар Стьоре, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Фінляндії Александер Стубб та інші.