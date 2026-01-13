ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
1 хв

Україна залишилась без ключових міністрів: голосування у Раді пішло не за планом

Верховна Рада не підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра – міністра енергетики: “за” проголосували 210 депутатів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Верховна Рада

Верховна Рада / © Associated Press

Верховна Рада не підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

/ © Ярослав Железняк / Facebook

© Ярослав Железняк / Facebook

За відповідне рішення проголосували 210 народних депутатів, що менше необхідного мінімуму. Як зазначив Железняк, посада міністра енергетики фактично залишається вакантною вже 55 днів – відтоді, як попередній очільник відомства залишив уряд.

Через провал голосування парламент не зміг перейти до наступного кадрового питання – призначення міністра оборони. У результаті всі кадрові рішення зняли з порядку денного.

За словами депутата, повторну спробу розгляду кадрових призначень планують уже наступного дня. Наразі ж Україна під час повномасштабної війни залишається без міністра енергетики, міністра оборони та голови Служби безпеки України.

Дата публікації
Кількість переглядів
357
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie