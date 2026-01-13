Україна залишилась без ключових міністрів: голосування у Раді пішло не за планом

Верховна Рада / © Associated Press

Верховна Рада не підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

© Ярослав Железняк / Facebook

За відповідне рішення проголосували 210 народних депутатів, що менше необхідного мінімуму. Як зазначив Железняк, посада міністра енергетики фактично залишається вакантною вже 55 днів – відтоді, як попередній очільник відомства залишив уряд.

Через провал голосування парламент не зміг перейти до наступного кадрового питання – призначення міністра оборони. У результаті всі кадрові рішення зняли з порядку денного.

За словами депутата, повторну спробу розгляду кадрових призначень планують уже наступного дня. Наразі ж Україна під час повномасштабної війни залишається без міністра енергетики, міністра оборони та голови Служби безпеки України.