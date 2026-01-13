- Дата публікації
Україна залишилась без ключових міністрів: голосування у Раді пішло не за планом
Верховна Рада не підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра – міністра енергетики: “за” проголосували 210 депутатів.
Верховна Рада не підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосували 210 народних депутатів, що менше необхідного мінімуму. Як зазначив Железняк, посада міністра енергетики фактично залишається вакантною вже 55 днів – відтоді, як попередній очільник відомства залишив уряд.
Через провал голосування парламент не зміг перейти до наступного кадрового питання – призначення міністра оборони. У результаті всі кадрові рішення зняли з порядку денного.
За словами депутата, повторну спробу розгляду кадрових призначень планують уже наступного дня. Наразі ж Україна під час повномасштабної війни залишається без міністра енергетики, міністра оборони та голови Служби безпеки України.