Україна започаткувала належну комунікацію з вісьмома лідерами держав Африки - Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для африканських країн.

Влада України щодня розширює можливості зовнішньої політики – формальної та неформальної.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 серпня.

"Поспілкувався сьогодні з представниками африканських ЗМІ – з Нігерії, Південної Африки, Кенії та Гани. Африканські країни можуть дуже серйозно постраждати через спровоковану Росією дестабілізацію світових ринків і глобальних відносин, зокрема через продовольчу кризу. І при цьому в Африці є дефіцит правдивої інформації про російську війну проти нашої держави та профіцит російської пропаганди. Зробимо все, щоб змінити цей баланс", - зазначив він.

Відбулися перші в історії наших двосторонніх відносин переговори з президентом Гвінеї-Бісау. Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для африканських країн. Обговорили підтримку України в міжнародних організаціях.

"Завтра – нові переговори з лідером африканської країни, і загалом тільки останнім часом ми започаткували належну комунікацію з вісьмома лідерами держав Африки", - підсумував президент.

Нагадаємо, Зеленський зібрав на нараду головних військових та силовиків.

Зеленський зібрав на важливу нараду головних військових та силовиків - звернення за 4 серпня