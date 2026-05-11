Україна запропонувала "аеропортове перемир’я" з Росією — Сибіга зробив заяву

Україна закликає європейські країни активніше долучитися до мирних зусиль та запропонувала Росії так зване «аеропортове перемир’я» — взаємну відмову від ударів по аеропортах.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив в інтерв’ю Politico під час зустрічі голів МЗС ЄС у Брюсселі.

Роль Європи в перемир’ї

За словами Сибіги, Європа могла б отримати нову роль у переговорах між Києвом і Москвою, оскільки мирний процес за участі США останнім часом сповільнився, а президент РФ Володимир Путін не демонструє готовності до масштабних домовленостей щодо закінчення війни.

«Можливо, нам потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми могли б спробувати досягти так званого „аеропортового перемир’я“», — сказав він.

Йдеться про обмежену угоду між Україною та Росією щодо припинення атак на аеропорти. В Києві вважають, що Кремль може бути зацікавлений у такому форматі, адже великі російські авіахаби, зокрема московський Шереметьєво та петербурзький Пулково, дедалі більше стають вразливими до українських далекобійних ударів.

Сибіга зазначив, що президент України Володимир Зеленський уже обговорював цю ідею з окремими європейськими лідерами.

Водночас Україна не пропонує Європі замінити США в перемовинах. За словами голови МЗС, європейський напрямок має лише доповнювати американські дипломатичні зусилля.

«Це має бути додатковий трек — не замість і не як альтернатива», — наголосив він.

Переговори з РФ: що кажуть у Європі

У Європі тим часом тривають дискусії щодо можливої прямої участі у переговорах із Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше допускав можливість контактів із Путіним, а голова МЗС ФРН Йоганн Вадефуль заявив, що Європа повинна мати місце за столом переговорів.

Водночас у ЄС ставляться до подібних ініціатив обережно. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорять роль Європи в мирному процесі пізніше цього місяця.

Також Сибіга повідомив, що Україна продовжує наполягати на вступі до ЄС як на ключовій гарантії безпеки перед будь-якими мирними домовленостями з Росією. Київ, за його словами, орієнтується на підписання угоди про членство 2027 року.

