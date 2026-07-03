Україна запропонувала Польщі спосіб покласти край суперечкам: що відомо

Андрій Сибіга та Радослав Сікорський / © ТСН

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Українська сторона розробила та запропонувала Польщі пакет антикризових заходів, щоб подолати напруженість у двосторонніх відносинах. Серед ініціатив — запуск міжвідомчих консультацій, зустріч істориків та залучення авторитету релігійних лідерів обох країн.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів з очільником польського МЗС Радославом Сікорським у Варшаві.

Україна запропонувала Польщі антикризовий план — Сибіга озвучив подробиці

За інформацією ТСН, зустріч тривала близько години і проходила польською мовою. Спершу міністри 15 хвилин розмовляли у форматі тет-а-тет, після чого до них приєдналися делегації.

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План Києва передбачає регулярні консультації між міністерствами закордонних справ обох країн та зустріч істориків, які у травні 2026 року брали участь у спільному з’їзді щодо Другої світової війни. Крім того, Андрій Сибіга запропонував залучити до діалогу релігійних лідерів України та Польщі, щоб вони використали свій авторитет для покращення відносин.

Зустріч Андрія Сибіги з Радославом Сікорським / © ТСН

Очільник українського МЗС підкреслив, що сусіди мають використовувати всі дипломатичні інструменти для вирішення суперечок і не піддаватися емоціям.

Зустріч Андрія Сибіги з Радославом Сікорським / © ТСН

«Час відкласти емоції. Україна веде екзистенційну битву за підтримки наших союзників та партнерів. У нас достатньо мудрості, уроків з нашої спільної історії, і є політична воля покласти край оплескам у Москві, яка радіє будь-якому зростанню напруженості між двома найближчими сусідами. Історія не пробачить нам, якщо ця можливість буде втрачена», — додав у своєму дописі Андрій Сибіга.

Наразі дипломатичний діалог між Києвом та Варшавою триває з метою узгодження запропонованих кроків.

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Конфлікт Польщі та України — останні новини

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15360, який передбачає створення Українського національного пантеону.

Водночас у Польщі вважають, що законопроєкт про створення в Україні Національного пантеону є ескалацією конфлікту, який виник між Варшавою і Києвом.

Згодом прем’єр Дональд Туск заявив про позитивні сигнали з Києва, але наголосив на важливості історичної правди для вступу до ЄС.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має привезти до Варшави пропозицію, покликану знизити напруженість в польсько-українських відносинах.

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