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Україна запропонувала Польщі спосіб покласти край суперечкам: що відомо
Україна запропонувала Польщі пакет антикризових кроків для відновлення відносин. Андрій Сибіга виступив за запуск консультацій, залучення релігійних лідерів та зустріч істориків.
Українська сторона розробила та запропонувала Польщі пакет антикризових заходів, щоб подолати напруженість у двосторонніх відносинах. Серед ініціатив — запуск міжвідомчих консультацій, зустріч істориків та залучення авторитету релігійних лідерів обох країн.
Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів з очільником польського МЗС Радославом Сікорським у Варшаві.
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За інформацією ТСН, зустріч тривала близько години і проходила польською мовою. Спершу міністри 15 хвилин розмовляли у форматі тет-а-тет, після чого до них приєдналися делегації.
План Києва передбачає регулярні консультації між міністерствами закордонних справ обох країн та зустріч істориків, які у травні 2026 року брали участь у спільному з’їзді щодо Другої світової війни. Крім того, Андрій Сибіга запропонував залучити до діалогу релігійних лідерів України та Польщі, щоб вони використали свій авторитет для покращення відносин.
Очільник українського МЗС підкреслив, що сусіди мають використовувати всі дипломатичні інструменти для вирішення суперечок і не піддаватися емоціям.
«Час відкласти емоції. Україна веде екзистенційну битву за підтримки наших союзників та партнерів. У нас достатньо мудрості, уроків з нашої спільної історії, і є політична воля покласти край оплескам у Москві, яка радіє будь-якому зростанню напруженості між двома найближчими сусідами. Історія не пробачить нам, якщо ця можливість буде втрачена», — додав у своєму дописі Андрій Сибіга.
Наразі дипломатичний діалог між Києвом та Варшавою триває з метою узгодження запропонованих кроків.
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Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15360, який передбачає створення Українського національного пантеону.
Водночас у Польщі вважають, що законопроєкт про створення в Україні Національного пантеону є ескалацією конфлікту, який виник між Варшавою і Києвом.
Згодом прем’єр Дональд Туск заявив про позитивні сигнали з Києва, але наголосив на важливості історичної правди для вступу до ЄС.
До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має привезти до Варшави пропозицію, покликану знизити напруженість в польсько-українських відносинах.