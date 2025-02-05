Україна запровадила санкції за вивезення історичних цінностей: Зеленський підписав укази

Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 лютого, підписав укази про запровадження нових санкцій проти низки фізичних осіб та компаній, які ведуть незаконну діяльність на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Відповідні нормативні документи №67/2025 та №68/2025 вже опубліковані на урядовому порталі.

Цими указами закріплюється вчорашнє рішення РНБО щодо санкцій. Зокрема до санкційного списку потрапили кілька юридичних осіб:

Федеральний державний бюджетний заклад культури "Державний історико-археологічний музей-заповідник 'Херсонес Таврійський'" (Російська Федерація).

Державна бюджетна установа Республіки Крим "Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник".

Державна бюджетна установа Республіки Крим "Центральний музей Тавриди".

Відтепер усім цим установам Україна на 10 років заблокувала активи, обмежила торгівельні операції та зупинила виконання економічних та фінансових зобов'язань. Також підсанкційні юридичні особи не можуть брати участь у приватизації чи оренді держмайна України.

Санкційні списки також поповнились іменами 55 фізичних осіб, серед яких:

Михайло Піотровський – радянський і російський історик-сходознавець;

Сергій Обривалін – перший заступник міністра культури РФ;

Роман Рибало – очільник департаменту охорони культурної спадщини Мінкульту РФ.

Санкції щодо фізичних осіб передбачають заборону будь-яких фінансових та юридичних операцій, позбавлення державних нагород та інших відзнак, а також обмеження транзиту ресурсів, польотів та перевезень та анулювання офіційних візитів та перемовин.

Нагадаємо, Україна впроваджує три нові пакети санкцій проти Росії. Вони стосуватимуться "тіньового флоту", який допомагає обходити нафтові обмеження, а також російських пропагандистів та осіб, причетних до викрадення українських культурних цінностей.

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