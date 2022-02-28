Україна запровадила тимчасовий безвіз для іноземців, охочих вступити до легіону оборони

Безвіз не поширюється на росіян.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження тимчасового безвізового режиму для іноземців, охочих вступити до Інтернаціонального легіону оборони України від 1 березня 2022 року.

Відповідний указ №82/2022 від 28 лютого опублікований на сайті президента.

"У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України постановляю запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово ­– на період дії воєнного стану до ухвалення президентом України відповідного рішення – безвізовий режим в'їзду до України для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, окрім громадян держави, визнаної державою-агресором", – йдеться в документі.

Указ набуває чинності з дня його публікування.