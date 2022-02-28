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Україна запровадила тимчасовий безвіз для іноземців, охочих вступити до легіону оборони

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Україна запровадила тимчасовий безвіз для іноземців, охочих вступити до легіону оборони

Associated Press

Безвіз не поширюється на росіян.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження тимчасового безвізового режиму для іноземців, охочих вступити до Інтернаціонального легіону оборони України від 1 березня 2022 року.

Відповідний указ №82/2022 від 28 лютого опублікований на сайті президента.

"У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України постановляю запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово ­– на період дії воєнного стану до ухвалення президентом України відповідного рішення – безвізовий режим в'їзду до України для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, окрім громадян держави, визнаної державою-агресором", – йдеться в документі.

Указ набуває чинності з дня його публікування.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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