Україна запровадила нові санкції проти Росії: Зеленський розкрив подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна продовжує бити по фінансових артеріях держави-агресорки. Цього разу під персональні санкції потрапили ті, хто безпосередньо допомагає Росії транспортувати нафту в обхід міжнародних обмежень.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні є нові санкції України проти капітанів тих суден, які займаються перевезенням російської нафти. 225 капітанів», — заявив глава держави.

Він наголосив, що українська влада не зупиниться на досягнутому і буде переслідувати кожного, хто сприяє фінансуванню російського терору на міжнародному рівні.

«Ми послідовно будемо впроваджувати санкції та робити їх глобальними проти всіх тих, хто допомагає Росії заробляти гроші на війну. Багато хто в світі нас підтримує», — підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що саме пропозиції Києва часто стають основою для формування міжнародних санкційних пакетів. Тож нині держава очікує рішучих і безапеляційних кроків від європейських партнерів.

«Ми дуже розраховуємо, зокрема, що і наступний санкційний пакет Євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на Росію за цю війну. Для реального обмеження можливості Росії воювати», — сказав Зеленський.

Одним із таких критично важливих рішень, за словами президента, має стати повне блокування морських послуг для держави-агресорки.

«Це стосується, в тому числі, бану морських сервісів для суден, які використовують Росію. Варто до цього прийти Європі», — наголосив він.

За його словами, жорсткі економічні обмеження та позбавлення Москви нафтових прибутків — це дієвий механізм, здатний змінити риторику Кремля.

«І це те, що могло би стати значним стимулом від Європи для Росії перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії», — впевнений Володимир Зеленський.

Наприкінці звернення президент подякував усім союзникам, які продовжують підтримувати нашу державу, та ще раз нагадав про головну мету.

«Війну треба закінчувати. Я хочу дякувати всім, хто нам допомагає. Дякую вам», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, на тлі західних санкцій проти Росії дедалі активніше застосовується схема маскування маршрутів експорту нафти через так званий «тіньовий флот». За даними аналітиків судноплавного ринку, російські танкери все частіше вказують Сінгапур як формальний пункт призначення, хоча фактичне розвантаження відбувається в інших локаціях.

Зокрема, у січні обсяги сирої нафти, задекларованої до Сінгапуру, сягнули близько 1,4 млн тонн — це найвищий показник за останні роки та нетипова практика для цього напрямку. Учасники ринку зазначають, що більшість таких суден не заходять безпосередньо до порту, а здійснюють перевантаження поблизу узбережжя Малайзії або використовують плавучі сховища.

Експерти пояснюють, що використання умовних портів призначення дозволяє ускладнити відстеження кінцевих маршрутів і зменшити санкційні ризики для продавців та покупців. Раніше для подібних схем застосовувалися інші транзитні точки, зокрема Порт-Саїд або Суецький канал, однак нині кількість формальних або нечітких пунктів призначення зросла.

Зміна логістики відбувається на тлі очікуваного скорочення ринків збуту для російської нафти. Аналітики припускають, що коло великих покупців може звузитися, а основним клієнтом залишиться Китай, хоча державні компанії КНР демонструють обережність через ризики вторинних санкцій.