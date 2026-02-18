Україна запровадила санкції проти Лукашенка: що відомо

Олександр Лукашенко. / © Getty Images

У середу, 18 лютого, Україна застосувала пакет санкцій проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Київ працюватиме з партнерами, «щоб це мало глобальний ефект».

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.

«Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни», — наголосив глава держави.

Зеленський акцентував на тому, що у другій половині 2025-го РФ розгорнула на території Білорусі систему ретрансляторів для управління ударними БпЛА. Саме це збільшило можливості окупаційної армії армії завдавати ударів по північних областях України — від Київщини до Волині.

«Частину ударів, зокрема по енергетичних об’єктах і залізниці в наших регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі», — наголосив український президент.

Окрім того, понад три тисячі підприємств Білорусі «поставлені на службу війні» РФ: постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, для виробництва ракет.

За словами Зеленського, триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності — «Орешніка». Це, наголосив глава держави, «є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців».

«Олександр Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для „Орешніка“. У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває 2026-го», — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що білоруський народ зараз має менше прав, ніж білий шпіц їхнього самопроголошеного «президента» Олександра Лукашенка. Глава держави наголосив, що 2020-го білоруси мали шанс змінити ситуацію, але їхня підтримка тоді «була недостатньою».