Україна заради миру готова на низку болючих поступок – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел / © Associated Press

Президент Чехії Петр Павел заявив, що українська влада багато зробила для того, щоб мирна угода була прийнятною, і заради миру готова піти на низку болючих поступок.

Про це він говорив на пресконференції під час свого візиту до Києва в п’ятницю, 16 січня.

«Я вважаю, що Україна зробила дуже багато на шляху до того, щоб запропоноване рішення [щодо мирної угоди] було прийнятним. Я вважаю, що там є і низка болючих поступок, які Україна має зробити і готова це зробити за умови, що це приведе до миру», — наголосив чеський президент.

При цьому він додав, що європейські та американські партнери України повинні докласти максимальних зусиль для того, щоб проведена робота над угодою не була марною через позицію Росії, яка відкидатиме будь-які мирні домовленості.

«Росія буде відкидати [мирні пропозиції], поки ми не почнемо тиснути спільно. А цей тиск може бути сьогодні як, передусім, економічний, так і політичний. Але ми маємо працювати координатно, включно з США», — заявив Петр Павел.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що саме Україна, а не Росія стримує потенційне укладення мирної угоди, тоді як, за його словами, господар Кремля начебто готовий до завершення війни.

Президент РФ Володимир Путін запропонував повернутися до обговорення тих умов, які вже раніше пропонував Кремль та які означають капітуляцію України, втрату неокупованих досі територій і фактичного суверенітету.