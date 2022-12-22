Візит Зеленського до США вразив західні ЗМІ: що пишуть провідні видання

Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії здійснив закордонний візит. Зеленський вирушив до США, де виступив перед Конгресом і зустрівся з американським президентом Джо Байденом у Білому домі. Візит у Вашингтон українського лідера отримав великий резонанс і справив враження на Заході.

ТСН.ua зібрав реакцію західних ЗМІ на поїздку Зеленського.

Якщо колись якийсь лідер уособлював свою націю, то це Володимир Зеленський, пише CNN.

"Непохитна, зухвала, цивільна особа, вимушена одягнути зелену військову форму, український президент провів середу у Вашингтоні, округ Колумбія, під час своєї сміливої першої поїздки за межі своєї країни після жорстокого, неспровокованого вторгнення Росії у лютому. Він висловив сердечну подяку Америці за допомогу зброєю та боєприпасами на багато мільярдів доларів, але дав зрозуміти, що ніколи не перестане просити про більше", - йдеться в публікації.

Як зазначає CNN, "комедійний актор, який став героєм військового часу, фактично передав долі мільйонів українців до рук американських законодавців, платників податків і сімей у той час, коли серед республіканської більшості, що приходить до Палати представників, росте скептицизм з приводу ціни втручання США".

Фото: Associated Press

Як пише видання The Washington Post, візит, який планувався у великій таємниці, відбувся в ключовий переломний момент, коли армія Зеленського готувалася до жорстоких зимових бойових дій, а майбутнє його підтримки США опинилося в періоді невизначеності.

За даними видання, на Капітолійському пагорбі "існують побоювання, що республіканці Палати представників можуть відмовитися від підтримки, коли одержать гору у січні та сформується новий політичний баланс. Деякі члени, тісно пов'язані з експрезидентом Дональдом Трампом, який знову балотується на пост президента, висловили скептицизм або відверту опозицію щодо продовження підтримки закордонної війни".

Проте багато інших республіканців дотримуються іншої тактики та рішуче висловлюються за продовження надання Україні допомоги та зброї. "Український народ мужній і не винуватий, він заслуговує на нашу допомогу", — сказав лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл (республиканець від штату Кентуккі) у своїй промові в середу.

Фото: Associated Press

Через кілька годин після того, як у середу ввечері президент України Володимир Зеленський закликав законодавців США надати більше допомоги його країні у війні з Росією, Сенат зупинив прийняття закону, який передбачав майже 50 мільярдів доларів такої допомоги, пише The New York Times.

Сенатори залишили Капітолій у середу ввечері, не проголосувавши за широкий пакет урядового фінансування, який містить допомогу Україні разом із безліччю інших ініціатив. Тупикова ситуація щодо імміграційної політики швидко забрала дорогоцінний час.

У законодавців ще є час для переговорів щодо угоди про швидке ухвалення закону, але сенатори сподівалися схвалити його в середу, оскільки Зеленський подякував Конгресу за попередні раунди допомоги та наголосив на важливості продовження допомоги його країні у незвичайній промові перед Конгресом, зазначає The New York Times.

Фото: Associated Press

Британське видання The Guardian порівняло поїздку Зеленського з візитом Вінстона Черчілля до США під час Другої світової війни.

"Черчілль провів пресконференцію з президентом Франкліном Рузвельтом та приєднався до нього у церемонії запалення Національної різдвяної ялинки. Він також звернувся до Конгресу у залі Сенату 26 грудня 1941 року. Наприкінці своєї півгодинної промови він показав V на знак перемоги, а один репортер зауважив: "Ефект був миттєвим, електричним. Оплески переросли в рев". Оплески знову перетворилися на рев, коли Зеленський, згадавши Черчилля, заявив: "Україна тримає свої позиції і ніколи не здасться", - пише видання.

Крім того, зазначає The Guardian, Зеленський був ввічливим гостем, опираючись спокусі пустити пилюку в очі і вимагати ще. Але він зауважив: "Ваші гроші – це не благодійність. Це інвестиції у глобальну безпеку та демократію, до яких ми ставимося найвідповідальнішим чином".

Фото: Associated Press

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 грудня прибув до Вашингтона, на зустріч з Джо Байденом.

Глава Білого дому заявив, що для нього "честь бути поруч з Україною в об'єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить Путін".

Байден підтвердив надання Україні систем протиракетної оборони Patriot. Білий дім також оголосив про виділення Україні чергового траншу військової допомоги.

Зеленський заявив, що справедливий мир у війні для нього – це територіальна цілісність держави та відшкодування всіх збитків.

Своєю чергою, Кремль засудив візит Зеленського до Вашингтона і пригрозив ескалацією бойових дій в Україні.

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