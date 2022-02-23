"Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС": заява трьох президентів

"Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС": заява трьох президентів

Президенти Литви та Польщі заявили про підтримку України.

У нинішніх складних умовах, на тлі російської агресії Євросоюз міг би підтримати Україну, зробивши конкретні кроки щодо повноправного членства в ЄС.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу в Києві з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Наусєдою, передає пресслужба глави держави.

Три президенти підписали спільну заяву, у якій, зокрема, говориться, що, "враховуючи прогрес в імплементації Угоди про асоціацію і внутрішніх реформ, а також нинішні безпекові виклики, Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС, і Литовська Республіка та Республіка Польща підтримуватимуть Україну в досягненні цієї мети".

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Україна продемонструвала значні зусилля в реформуванні та підтвердила непохитність своїх намірів приєднатися до ЄС, наголосив президент Литви.

Президент Польщі теж переконаний, що Україна варта вступу до ЄС. Дуда запевнив, що робитиме все можливе, щоб допомогти їй у цьому.

Своєю чергою Зеленський подякував президентам Литви та Польщі, що ці держави були серед перших, хто визнав європейську перспективу України та уклав відповідні двосторонні декларації.

"Переконаний, що ми не маємо зупинятися на цьому. Саме конкретні кроки з боку ЄС, які демонстрували б рух України до повноправного членства, могли б суттєво підтримати Україну в нинішніх складних умовах. Ми про це багато говорили. Ми вважаємо, що сьогодні це дуже важливий сигнал для українського суспільства, для об’єднання нашої держави", – сказав Зеленський.

Сайт президента України

Спільна заява президента України, президента Литовської Республіки та президента Республіки Польща у зв’язку з рішенням Російської Федерації визнати так звані "ДНР" і "ЛНР"

Ми, президенти України, Литовської Республіки і Республіки Польща – держав Люблінського трикутника, зустрівшись у Києві 23 лютого 2022 року, у найрішучіший спосіб засуджуємо рішення Російської Федерації визнати квазіутворення на тимчасово окупованих територіях України – так звані "Луганську Народну Республіку" та "Донецьку Народну Республіку".

Цей неспровокований агресивний крок Росії є черговим грубим порушенням основоположних норм і принципів міжнародного права, серед іншого Статуту ООН, а також гарантій безпеки, наданих Україні Будапештським меморандумом 1994 року.

Росія свідомо і в односторонньому порядку вийшла з Мінських домовленостей і відтак несе повну відповідальність за подальше погіршення безпекової ситуації на місцях.

Ми підтверджуємо нашу рішучу відданість суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами. Рішення Російської Федерації визнати так звані "ЛНР" і "ДНР" не матиме правових наслідків.

Ми закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих і далекосяжних кроків у відповідь на цей ще один акт агресії, здійснений Росією проти суверенітету й територіальної цілісності України. Така відповідь має включати швидке запровадження потужного пакету санкцій проти Російської Федерації, включно із заходами, спрямованими на "Північний потік-2".

Ми закликаємо Росію до деескалації та відведення її збройних сил, розташованих на кордонах України і тимчасово окупованих територіях України, а також утриматися від вжиття будь-яких подальших військових дій.

Президенти Литовської Республіки й Республіки Польща стоять на боці України, повністю схвалюють і підтримують її зусилля з вирішення російсько-українського конфлікту дипломатичним і мирним способом.

Україна заслуговує на нашу найпотужнішу підтримку своїх європейських і євроатлантичних прагнень, що відповідає волевиявленню та вибору українського народу.

Литва і Польща підтверджують свою підтримку європейської перспективи України згідно з відповідними спільними деклараціями від 18 березня і 3 травня 2021 року.

Ми підкреслюємо, що, враховуючи прогрес в імплементації Угоди про асоціацію і внутрішніх реформ, а також нинішні безпекові виклики, Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС, і Литовська Республіка та Республіка Польща підтримуватимуть Україну в досягненні цієї мети.

Президент України Володимир Зеленський

Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда

Президент Республіки Польща Анджей Дуда

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