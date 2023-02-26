Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена НАТО після війни з РФ - чеський президент

Для України одним зі стратегічних питань є вступ до НАТО.

Чехія підтримує шлях України до НАТО, але є кілька нюансів.

Про це заявив чеський президент Петр Павел.

«Коли ми розглядаємо питання прийняття нових членів, є кілька основних принципів. По-перше, спільні цінності, довгострокові інтереси, технічна сумісність і, очевидно, політична воля з усіх сторін. З точки зору технічної сумісності Україна виконала домашнє завдання. З точки зору цінностей і довгострокових стратегічних інтересів, знову ж таки, ми маємо повну сумісність», - сказав він.

«Залишається лише умова відсутності конфлікту чи територіальної суперечки, що триває. З точки зору міжнародного права, щойно Україна стане членом НАТО, перебуваючи все ще у конфлікті, Альянс стане стороною цього конфлікту. Можна лишень уявити, наскільки масштабним буде тоді конфлікт між НАТО та Росією, швидше за все, навіть із застосуванням ядерної зброї. Тож нам треба дочекатися закінчення війни та відновлення суверенітету України. І тут постане питання членства в НАТО», - додав президент.

«І на цьому етапі я б підтримав його, оскільки вважаю, Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена НАТО — за дотримання стандартів, за захист цінностей, які важать для усіх нас. А ще українські військові, будуть, мабуть, найдосвідченішими з усіх, і були б великою перевагою для країн НАТО. Отже, є всі причини, чому ми повинні розглядати членство України в НАТО відразу після війни», - резюмував він.

Нагадаємо, очільник уряду Британії Ріші Сунак заявив, що Україна приєднається до НАТО у майбутньому, але члени Альянсу повинні сфокусуватись на сьогоднішній ситуації, щоб переконатися, що у них є план продовжувати підтримувати українську безпеку.

Як вже повідомлялось, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс бачать ознаки того, що Китай планує надіслати Росії озброєння для війни в Україні.

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