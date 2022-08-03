"Україна завжди це пам’ятатиме": Зеленський повідомив, що Естонія відбудує 15 об’єктів на Житомирщині

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Житомирщині за кошти Естонії збудують новий дитсадок – перший з 15-ти об’єктів, запропонованих урядом цієї держави для допомоги у відбудові області.

Естонія – одна з тих держав, які почали допомагати Україні ще до 24 лютого.

Про це глава держави заявив у відеозверненні 3 серпня.

"Зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ Естонії, який відвідав Україну. Подякував йому за те, що він розпочав візит з теми відновлення України в Житомирській області. В рамках нашого плану швидкого відновлення, fast revovery-плану почнеться будівництво першого дитячого садочка з 15-ти об’єктів, які запропоновані естонським урядом для допомоги у відбудові області", – розповів Зеленський.

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Він наголосив, що це надзвичайно важливо саме зараз, коли переселенці повертаються додому.

"Естонія – одна з тих держав, які почали допомагати нам ще до 24 лютого, чия підтримка стала надзвичайно вагомою. Україна завжди це пам’ятатиме", – запевнив президент.

Нагадаємо, в Овручі Житомирської області вже почалися роботи з будівництва нового дитсадка, що фінансується урядом Естонії.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 3 серпня 2022

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