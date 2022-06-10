Україна здатна витіснити Росію з Донбасу – міністр оборони Британії

Голова Міноборони Великої Британії Бен Воллес висловив думку 10 червня, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу та заявив, що окупанти перебувають на межі виснаження.

Про це міністр сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Відповідне відео з виступом Воллеса опубліковане у Telegram-каналі українського глави держави.

"Я бачу багато спільного в нашій історії, тому що, по-перше, набагато сильніша армія противника, фашистський режим. Так, справді, ми зараз бачимо, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу", – заявив голова британського Міноборони.

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"Ми бачимо, що той режим, про який я вже сказав, він на межі колапсу принаймні в тому, що стосується воєнної потуги. Тобто вони зараз також на межі виснаження", – додав Воллес.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, під контролем російських військ перебуває більша територія Сєвєродонецька, а Маріуполю загрожує холера.