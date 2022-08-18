"Україна здатна завдати поразки Росії": експерти закликали Байдена "озброїти країну, поки не пізно"

Група авторитетних експертів, військових та дипломатів зі США закликали владу країни рішучіше допомагати Україні зброєю. Адже у розв’язаній Росією війні настає вирішальний момент.

Серед іншого, на кону і життєво важливі інтереси самих США.

Про це йдеться у спільній колонці, яку опублікувало видання The Hill.

У тексті заяви зазначається, що хоча адміністрації президента США Джо Байдена вдалося успішно об’єднати союзників країни для надання Україні суттєвих обсягів військової допомоги, досі не вдалося оформити достатній стратегічний наратив для того, аби уряди зберегли суспільну підтримку участі країн НАТО у цьому процесі у довгостроковій перспективі.

Також читайте Зустріч Зеленського з Ердоганом та Гутеррешем у Львові: чи схилятимуть Україну до мирних перемовин із РФ

"Надаючи допомогу достатню для того, щоб зупининити лінію фронту, але не відбити території, які захопила Росія, адміністрація Байдена може незумисно "вирвати поразку з пащі перемоги". Через надмірну обережність з метою не спровокувати ескалацію з боку РФ (конвенційну чи ядерну) ми, насправді, поступаємося ініціативою президенту РФ Володимирові Путіну і зменшуємо тиск на Москву, який має змусити її припинити агресію і серйозно хотіти переговорів", – йдеться у колонці.

Підписанти також зазначили, що в імперіалістичній війні Кремля йдеться не лише про геноцид та дії, спрямовані на те, щоб знищити українців як політичну націю, але ця війна – явна загроза безпеці й добробуту США. Тож американські принципи та інтереси вимагають якнайрішучішої реакції, щоб примусити РФ відступити якнайближче до меж станом на лютий і зробити ціну за війну достатньо "дорогою", щоб стримати країну-агресора від третього вторгнення.

З необхідною зброєю Україна здатна завдати поразки Росії

Підписанти звернення наголосили, що саме зараз, коли російські сили намагаються перегрупуватися на сході та запобігти спробі України відвоювати Херсон на півдні, союзники мають надати Києву ту зброю, яка забезпечить перевагу.

Автори колонки також вказали, що російські посадовці не раз дали зрозуміти – якщо РФ доб’ється свого в Україні, то під загрозою опиняються союзники США у Балтії та інші країни регіону.

Також читайте Активна та гаряча фази війни: в Пентагоні описали сценарій розвитку звільнення України

"З необхідною зброєю та економічною підтримкою Україна здатна завдати поразки Росії. А якщо це станеться – менша ймовірність, що нашим військовим доведеться ризикувати своїми життями, захищаючи союзників під гарантіями США, яким теж погрожує Росія", – навели аргументи підписанти заяви.

Що буде поразкою Путіна

Вони пояснили, що поразкою Путіна можна вважати сценарій, коли Україна вистоїть як незалежна й економічно життєздатна країна.

"Це означає – Україна з обороненими кордонами, які включають Одесу, значну частину узбережжя Чорного моря, наявність у неї сильної, добре озброєної армії і реальне припинення бойових дій. У найкращому варіанті – щоб Україна повернула усі території, захоплені від 24 лютого, та землі, які Росія відхопила у неї 2014 року, включно з Кримом", – йдеться в тексті авторів звернення.

Зазначається, що такий мир можливий лише тоді, коли Путін усвідомить, що зазнав явної поразки і більше не може досягти своїх цілей – силою взяти під контроль Україну чи будь-яку іншу державу.

Перемир'я не покладе край агресії РФ

Водночас вказується, що поразкою України і США можна вважати сценарій, якщо Захід підштовхне Україну до відмови від певних територій в обмін на припинення вогню.

"Перемир’я не покладе край агресії РФ чи окупації українських територій – це просто дасть Кремлю перепочинок, щоб закріпити свої здобутки і знову поновити наступ...", – пояснили підписанти.

"Адміністрація Байдена має діяти швидше й більш стратегічно у реагуванні на запити України на певні види озброєння. І коли ухвалюється рішення надати більш складні системи – як HIMARS – їх треба давати у більшій кількості, щоб досягти якнайбільшого результату на полі бою. Україні потрібні далекобійні системи, щоб зривати російський наступ, зокрема логістику, постачання палива та боєприпасів. А це означає, що США мають надати ракети ATACMS з дальністю 300 км, які дозволять бити по російських військових цілях будь-де на території України, включно з Кримом", – наголосили експерти.

Вони додали, що також треба подбати про стабільне поновлення в Україні запасів боєприпасів і деталей для артилерійських систем. ЗСУ і далі потребують протиповітряної зброї близької і середньої дальності.

Як реагувати на ядерні погрози Росії

Підписанти також вказали, що хоча Росія не раз вдавалася до ядерних погроз, варто пам’ятати, що США – теж ядерна держава, тож було би стратегічною помилкою вважати, що ядерне стримування більше не працює.

"Якщо дозволити Путіну залякувати нас від допомоги Україні зброєю, щоб спинити російський ревізіонізм, то що станеться, коли вони знову почнуть розмахувати ядерною боєголовкою вже щодо країн Балтії? Чому в адміністрації думають, що Путін не наважиться зробити так щодо Естонії чи Польщі, якщо тактика спрацює в Україні?" – ставлять запитання автори зави.

"Ставки для нас, наших союзників та України дуже зрозумілі. Не треба дурити себе. Можна думати, що ми з кожним днем, коли відкладаємо надання Україні необхідної для перемоги зброї, уникаємо конфронтації з Кремлем. Але ми, навпаки, збільшуємо ймовірність того, що знову зіткнемося з цією небезпекою у ще менш вигідних умовах. Розумний і завбачливий підхід – зупинити агресивні наміри Путіна щодо України, і зробити це зараз, коли це дійсно може змінити ситуацію", – резюмували підписанти.

Співавтори колонки:

колишні головнокомандувачі об'єднаних сил НАТО у Європі генерали Філіп Брідлав та Веслі Кларк;

колишня посадовиця Держдепу і Пентагону Дібра Кейган;

колишній посол у Фінляндії і Туреччині Ерік Едельман,

доктор Евелін Фаркас – ексзаступниця міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії;

посол Деніел Фрід – колишній заступник держсекретаря з питань Європи; колишній посол США в Україні Джон Гербст;

екскомандувач армії США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес;

колишній посол у Німеччині Джон Корнблум;

колишній заступник держсекретаря Девід Крамер;

колишній перший заступник міністра оборони Єн Лодал;

колишній помічник генпрокурора Роберт МакКонелл;

експосол з особливих доручень щодо колишнього СРСР Стефен Сестанович;

колишній співробітник розвідки США, безпековий експерт Джон Сайфер;

колишні посли в Україні Вільям Тейлор та Марі Йованович;

колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер;

колишній заступник генсека НАТО й помічник глави Пентагону, експосол США в Росії і НАТО Александр Вершбоу.

Нагадаємо, як пояснив експерт Сергій Згурець, війна в Україні переходить у затяжну фазу, але час грає на користь держави, адже на фронт встигає вчасно і у необхідній кількості надходити військова допомога від західних партнерів.

Нові методи прикрити рота росіянам і хто може відвернути ядерну катастрофу в Україні

Читайте також: