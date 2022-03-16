Міжнародний суд ООН вимагає від Росії негайно припинити війну проти України

Україна вимагає від Росії негайно виконати рішення суду та припинити агресію, заявив голова МЗС.
Україна здобула 16 березня повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Відтак, суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення до України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення до України. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", – йдеться у повідомленні.
Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022
За таке рішення суду було 13 голосів, проти – 2 (Росія та Китай).
Також Суд наказав зупинити будь-яке просування збройних сил РФ та підтримуваних нею нерегулярних сил територією України, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.
"Це саме те, чого вимагала Україна. Ми отримали все, що просили", – наголосив український міністр.
Кулеба пояснив важливість рішення Міжнародного суду ООН:
- На найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія РФмає припинитися;
- 13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє (РФ і Китай). Це потужний результат, який додає ваги рішенню;
- Рішення Суду є юридично зобов’язуювальним відповідно до норм міжнародного права;
- Рішення стане точкою відліку для інших юридичних та політичних оцінок російської агресії;
- Міжнародна юридична відповідальність займає час і розгляд справи тепер продовжиться, але відповідальність Росії неминуча;
- На останній стадії розгляду справи вирішуватиметься питання репарацій.
"Не маю сумніву, що і тут ми переможемо і зрештою грошима Росія також заплатить. Сьогоднішнє рішення – акт справедливості щодо українського народу", – додав голова МЗС України.
Нагадаємо, раніше генпрокурорка України Ірина Венедіктова розповіла, як каратимуть російських окупантів та пропагандистів за злочини проти держави і її громадян.
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