Андерс Фог Расмуссен / © East News

Україні загрожує «вічна війна» та повільний «розпад» території, якщо Європа різко не посилить тиск на Росію.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, пише The Guardian.

Зі слів Расмуссена, «якби такі країни, як Польща, погодилися розмістити системи протиповітряної оборони, РФ зрозуміла б, що напад на Україну дорівнюватиме нападу на усе НАТО».

«Ми повинні допомогти українцям захиститися від російських ракет і безпілотників, побудувавши повітряний щит, який допоможе українцям збивати російські ракети та безпілотники. Країни НАТО, що межують з Україною, можуть бути місцем розташування системи протиповітряної оборони та ракет НАТО», — додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні. Під час спілкування з пресою Трамп зазначив, що три місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Він підкреслив, що це одна з восьми воєн, яку США припинили за 8 місяців.

Тепер же Сполучені Штати прагнуть закінчити війну в Україні, і в цьому питанні є просування.