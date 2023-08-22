Україна змінила позицію про формат трибуналу над РФ і Путіним: ЗМІ назвали деталі

Застурник керівника ОП Смирнов закликав українців чесно визнати, що фізично на лаві підсудних Путіна може й не бути.

Україна погодилась на змінений формат так званого гібридного трибуналу стосовно агресії РФ.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

За словами заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова українська модель не сподобалася союзникам, бо кілька західних столиць, включно з Вашингтоном, побоюються, що їх самих згодом покарають "за російською схемою".

"Доктрина міжнародного права перебуває в заручниках у глобальної політики, у геополітики. І окремі наші партнери побоюються, що цей прецедент буде використаний проти них, бо вони також проводять військові кампанії за кордоном. І про це треба чесно говорити", – заявив він.

Заступник голови ОП визнав, що українська влада тепер вже не відкидає можливість створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу, на якому наполягають зокрема США.

Єдина вимога України зараз

Українська влада вимагає, щоб у разі створення гібридного трибуналу його основою не має стати українська судова система, як партнери пропонували від початку. Це пояснюється тим, що українська Конституція не передбачає створення такого судового органу, не дозволяє іноземним суддям виносити рішення іменем України. А змінювати Конституцію у воєнний стан не можна.

"Це (гібридний трибунал на базі українського законодавства. – ред.) неприйнятна для України модель. Але створення інтернаціоналізованого трибуналу не обов’язково означає створення трибуналу в українській правовій системі", – пояснив заступник голови ОП.

За інформацією видання, спецтрибунал щодо злочинів РФ буде створений у Гаазі та діятиме за нідерландським законодавством. Нідерландський уряд нібито вже дав на це попередню згоду.

На лаві підсудних Путіна може не бути

Смирнов закликав українців чесно визнати, що фізично на лаві підсудних Путіна може й не бути, бо РФ його не видасть. Але обмеження пересування диктатора країнами світу через страх арешту представник ОП назває "ефективним результатом".

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив, що видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна "в контексті ситуації в Україні".

Також повідомлялося, що у Гаазі запрацював новий слідчий орган, який фіксуватиме злочини РФ проти України.

Читайте також: