Володимир Зеленський та Путін / © ТСН

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Від початку повномасштабної війни Україну здебільшого сприймали як сторону, яка перебуває у значно гіршому становищі. Однак цього року ситуація почала змінюватися, і перевага поступово переходить на користь Києва.

Про це у своїй колонці для Financial Times пише економічний оглядач Мартін Сандбу.

На думку автора, Україна змогла досягти суттєвої технологічної та військової переваги, яка поступово змінює баланс сил на фронті. Водночас Росія стикається зі зростаючими економічними труднощами, а її можливості продовжувати війну без масштабної мобілізації економіки дедалі більше звужуються.

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Сандбу зазначає, що щомісяця російська армія втрачає від 30 до 40 тисяч військових.

За його словами, значною мірою це стало наслідком прориву України у сфері військових технологій.

Оглядач також звернув увагу, що протягом останніх трьох місяців Росія поступово втрачає контроль над окремими територіями. Крім того, українські удари по російських об’єктах, зокрема нафтопереробних заводах, обмежили експортні можливості РФ.

Також, зазначає автор, операції українських сил проти окупаційної адміністрації Криму змусили окупаційну владу запровадити режим надзвичайного стану після перебоїв з електропостачанням і дефіциту пального.

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Сандбу наголосив, що економічний потенціал Росії фактично вже вичерпаний.

На його думку, реальний рівень інфляції в РФ перевищує офіційні показники, що свідчить про відсутність у Москви додаткових ресурсів для підтримки економіки.

Оглядач також зазначив, що російський уряд уже перевищив запланований на весь рік показник бюджетного дефіциту. Водночас після зростання економіки у першому кварталі знову розпочався спад, а значні виплати сім’ям загиблих і поранених військових вже суттєво впливають на макроекономічну ситуацію.

Як зазначає автор, звіт Кільського університету свідчить, що Росія майже повністю вичерпала свої головні економічні резерви, які дозволяли підтримувати економіку під час війни.

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Водночас навіть тимчасове зростання світових цін на нафту і газ під час війни з Іраном не принесло Москві очікуваної вигоди через українські удари по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, у Кільському університеті звернули увагу на жорсткіші дії Європи проти російського «тіньового флоту» та посилення торговельних санкцій, що ускладнюють використання експортних доходів для закупівлі товарів військового призначення.

Сандбу також наголосив, що попри постійні російські атаки Україна змогла частково компенсувати падіння виробництва, яке тривало від 2022 року.

За прогнозами, вже цього року українська економіка продовжить демонструвати зростання.

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Оглядач зазначив, що Україна й надалі залежить від фінансової підтримки союзників для покриття військових витрат. Водночас, за його словами, протягом останнього року стало очевидно, що Європа активно заповнює прогалину, яка виникла через скорочення американської допомоги.

Сандбу нагадав, що раніше Європейський Союз погодив виділення кредиту у розмірі 90 млрд євро, а європейське фінансування вже спрямовується на розвиток української оборонної промисловості.

На думку оглядача, нинішні зміни відображають реальний перелом у війні на користь України.

Він вважає, що союзники Києва мають використати це «вікно можливостей», щоб ще більше посилити позиції України та обмежити здатність Росії продовжувати війну.

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Сандбу переконаний, що цього можна досягти шляхом подальшого посилення санкцій проти Москви та боротьби зі схемами їх обходу.

Також, на його думку, передача Україні заморожених російських активів як авансу майбутніх репарацій дозволить ще більше зміцнити українські оборонні спроможності.

Раніше повідомлялося, що удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах дедалі сильніше впливають на паливний ринок РФ.

Ми раніше інформували, що військові витрати Кремля перевищують бюджетні плани, а обслуговування боргу вже стало однією з найбільших статей державних видатків РФ.

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