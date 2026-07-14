Удари по РФ / © Associated Press

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Україна дедалі активніше використовує далекобійні безпілотники та крилаті ракети для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії.

Про це пише Foreign Policy.

У виданні зазначають, що українські сили системно атакують російські нафтопереробні заводи, нафтобази, паливні резервуари, експортні термінали та інші об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури.

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Одним із найпоказовіших прикладів журналісти називають удар по Омському нафтопереробному заводу.

«Омськ — хороший приклад. Це найбільший нафтопереробний завод Росії, розташований у Сибіру, більш ніж за 1 200 миль від України. Його знищення минулого тижня стало травматичним для місцевих жителів і викликало майже такий самий резонанс у Кремлі», — йдеться у статті.

Автори матеріалу наголошують, що лише за останні місяці Україна завдала численних ударів по російській нафтовій інфраструктурі, а також по танкерному флоту РФ у Чорному морі.

«Руйнування, яких цього місяця завдав київський безпілотний флот російському танкерному флоту в Чорному морі, не мають прецеденту», — зазначає видання.

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У Foreign Policy вважають, що наслідки вже відчутні для внутрішнього ринку Росії. Зокрема, в окремих регіонах виникають проблеми із забезпеченням пальним.

«По всій країні здатність Росії переробляти сиру нафту на нафтопродукти, якими користуються споживачі, очевидно погіршилася внаслідок наступу України. Це стосується бензину, дизельного палива, авіаційного палива та всього іншого. У країні почали вводити нормування. Російські державні ЗМІ не сприймають це добре», — пишуть журналісти.

Видання також посилається на дослідження Оксфордського інституту енергетичних досліджень (OIES), згідно з яким Росія втратила близько п’ятої частини своїх нафтопереробних потужностей — із приблизно 5,2 млн барелів на добу до повномасштабної війни до 3,8 млн барелів зараз.

«Поєднання більшого географічного потенціалу, численних атак та дедалі точнішого націлювання на більш складні нафтопереробні установки, поряд з атаками на експортну інфраструктуру, чинить тиск як на внутрішній ринок Росії, так і на експортну реалізацію продукції», йдеться у звіті OIES.

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Окрім внутрішнього дефіциту пального, РФ стикається й зі скороченням експорту нафтопродуктів, які приносять значно більше доходів, ніж продаж сирої нафти.

За інформацією Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), у червні обсяги відвантаження російських нафтопродуктів через морські порти досягли найнижчого рівня за весь період спостережень.

У статті також нагадується про законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії, ініціатором якого був сенатор Ліндсі Грем. Документ передбачає можливість запровадження мит проти держав, які купують російську нафту.

Водночас автори зазначають, що головне питання залишається відкритим.

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«Головне питання полягає в тому, чи змінять посилення ударів та їхній вплив на російську економіку розрахунки Кремля. Понад чотири роки санкцій, відносно слабкий рубль та міжнародне засудження цього не зробили», — підсумувало видання.

Раніше повідомлялося, що обсяги переробки нафти в Росії цього місяця впали до найнижчого рівня за понад 20 років.

Ми раніше інформували, що Сили оборони України вдруге атакували найбільшу на Кавказі нафтобазу «Грушовая» у Новоросійську.

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