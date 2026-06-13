Україна змінила хід історії: The Telegraph про головний провал Кремля

Путін / © Associated Press

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Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад чотири роки і за тривалістю перевищила Першу світову війну, що, на думку оглядачів, свідчить про провал початкових планів Кремля.

Про це у авторській публікації для The Telegraph пише британський оглядач Чарльз Мур.

Автор зазначає, що бойові дії тривають уже 1569 днів. Попри контроль Росії приблизно над 20% території України, включно з окупованим Кримом, Кремль так і не досяг швидкої перемоги, на яку розраховував на початку вторгнення.

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За наведеними у статті оцінками, Росія втратила від 350 до 500 тисяч військових убитими, а кількість поранених і тих, хто вибув зі строю, може бути у кілька разів більшою. Водночас суттєвих стратегічних результатів російські війська не досягли.

Чарльз Мур нагадує, що у лютому 2022 року Путін називав вторгнення «спеціальною військовою операцією» та розраховував на швидкий крах української державності. Однак уже через кілька тижнів російські війська були змушені відступити від Києва.

Оглядач також підкреслює, що війна дала протилежний ефект від очікуваного Кремлем — замість послаблення української ідентичності вона призвела до її посилення.

«Путін випадково викував дух нації, яку прагнув знищити», — зазначає автор.

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У матеріалі йдеться, що російське вторгнення змінило й безпекову ситуацію в Європі. Країни, які Москва розглядала як потенційну сферу впливу, навпаки посилили інтеграцію із Заходом, зокрема Фінляндія приєдналася до НАТО.

Окрему увагу автор приділяє розвитку українських Збройних сил, наголошуючи на їхній адаптивності та лідерстві у сфері безпілотних технологій. Значна частина дронів виробляється в Україні, а бойовий досвід української армії вже вивчають інші країни.

На думку Мура, українські сили демонструють здатність швидко адаптуватися до умов сучасної війни, тоді як російська система стримує ініціативу та інновації.

Порівнюючи війну з Першою світовою, оглядач зазначає, що сучасний конфлікт повторює логіку технологічної та організаційної переваги, яка визначає результат бойових дій.

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«Україна об’єднує свої сухопутні та морські фланги, щоб зруйнувати стратегічну економічну базу Росії та її лінії постачання. Дрони знищують російські „засоби бою“, такі як паливовози та боєприпаси, далеко за лінією фронту. Чорноморський флот Росії затиснутий, а лінія фронту нейтралізована», — пише він.

Автор підсумовує, що попри спроби Кремля підірвати систему європейської безпеки, саме Україна нині відіграє ключову роль у її збереженні та трансформації.

Раніше повідомлялося, що кремлівський диктатор Путін знову зробив чергові абсурдні заяви, що Росія нібито не розпочинала війну в Україні.

Ми раніше інформували, що Україна виграє війну, але розлючений диктатор Путін може піти на відчайдушний крок.

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