Україна зможе відправляти ЗСУ до інших країн: Рада підтримала рішення

Верховна Рада України / © Associated Press

Верховна Рада України 9 жовтня остаточно підтримала законопроєкт президента Володимира Зеленського про відправлення підрозділів ЗСУ до інших держав.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«#14059 — схвалення рішення Президента про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав. За в цілому — 282», — йдеться у дописі політика.

Що передбачає закон про відправлення ЗСУ до інших держав?

Закон передбачає відправлення:

до Туреччини корвета Військово-морських сил ЗСУ «Гетьман Іван Мазепа» у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військових.

Відправлення до Великої Британії та Північної Ірландії:

протимінного корабля «Черкаси» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

протимінного корабля «Чернігів» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

протимінного корабля «Маріуполь» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

протимінного корабля «Мелітополь» y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

протимінного корабля «Генічеськ» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС ЗСУ у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Результати голосування в парламенті / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, у вересні Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про тимчасове відправлення підрозділів ВМС ЗСУ до Туреччини та Великої Британії. Основна мета — навчання та опанування сучасної військової техніки.