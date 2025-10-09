ТСН у соціальних мережах

Україна зможе відправляти ЗСУ до інших країн: Рада підтримала рішення

Новий закон дозволяє тимчасово відправити до Туреччини корвет «Гетьман Іван Мазепа», а до Великої Британії — п’ять протимінних кораблів та штаб дивізіону. Мета –навчання та опанування сучасної військової техніки.

Верховна Рада України

Верховна Рада України / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Верховна Рада України 9 жовтня остаточно підтримала законопроєкт президента Володимира Зеленського про відправлення підрозділів ЗСУ до інших держав.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«#14059 — схвалення рішення Президента про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав. За в цілому — 282», — йдеться у дописі політика.

Що передбачає закон про відправлення ЗСУ до інших держав?

Закон передбачає відправлення:

  • до Туреччини корвета Військово-морських сил ЗСУ «Гетьман Іван Мазепа» у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військових.

Відправлення до Великої Британії та Північної Ірландії:

  • протимінного корабля «Черкаси» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

  • протимінного корабля «Чернігів» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

  • протимінного корабля «Маріуполь» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

  • протимінного корабля «Мелітополь» y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

  • протимінного корабля «Генічеськ» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

  • Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС ЗСУ у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Результати голосування в парламенті / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, у вересні Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про тимчасове відправлення підрозділів ВМС ЗСУ до Туреччини та Великої Британії. Основна мета — навчання та опанування сучасної військової техніки.

