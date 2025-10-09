- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 188
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна зможе відправляти ЗСУ до інших країн: Рада підтримала рішення
Новий закон дозволяє тимчасово відправити до Туреччини корвет «Гетьман Іван Мазепа», а до Великої Британії — п’ять протимінних кораблів та штаб дивізіону. Мета –навчання та опанування сучасної військової техніки.
Верховна Рада України 9 жовтня остаточно підтримала законопроєкт президента Володимира Зеленського про відправлення підрозділів ЗСУ до інших держав.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«#14059 — схвалення рішення Президента про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав. За в цілому — 282», — йдеться у дописі політика.
Що передбачає закон про відправлення ЗСУ до інших держав?
Закон передбачає відправлення:
до Туреччини корвета Військово-морських сил ЗСУ «Гетьман Іван Мазепа» у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військових.
Відправлення до Великої Британії та Північної Ірландії:
протимінного корабля «Черкаси» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;
протимінного корабля «Чернігів» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;
протимінного корабля «Маріуполь» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;
протимінного корабля «Мелітополь» y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;
протимінного корабля «Генічеськ» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;
Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС ЗСУ у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.
Нагадаємо, у вересні Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про тимчасове відправлення підрозділів ВМС ЗСУ до Туреччини та Великої Британії. Основна мета — навчання та опанування сучасної військової техніки.