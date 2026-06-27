Україна знайшла слабке місце Росії: The Wall Street Journal про кампанію далекобійних ударів

Пожежа на московському НПЗ / © Exilenova+

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У відповідь на систематичні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі цього року Україна розгорнула успішну кампанію далекобійних атак по нафтових об’єктах Росії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що раніше проведення таких операцій стримувала нестача далекобійних безпілотників. Однак від початку цього року Україна суттєво наростила виробництво дронів великої дальності, які стали технологічно досконалішими. Крім того, українські сили почали активно використовувати крилаті ракети власного виробництва.

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Завдяки цьому українські військові отримали можливість завдавати ударів по цілях у дедалі віддаленіших регіонах Росії.

За оцінками аналітиків, від березня цього року понад два десятки атак на російські нафтопереробні заводи призвели до виведення з ладу приблизно 20% нафтопереробних потужностей РФ.

Військовий аналітик Майкл Кофман пояснив журналістам, що результативність українських ударів зросла завдяки розвитку технологій та збільшенню масштабів операцій.

«Технології покращилися й Україна здатна організовувати дедалі більше масштабних ударів», — зазначив він.

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За словами експерта, одним із факторів, який тепер працює проти Росії, стали її великі розміри. Якщо раніше це вважалося перевагою, то нині забезпечити ефективне прикриття такої території засобами протиповітряної оборони практично неможливо.

У матеріалі також наводяться дані оборонно-аналітичної компанії Janes, згідно з якими близько 35% усіх підтверджених успішних українських ударів по території Росії цього року припали саме на червень.

Журналісти зазначають, що Україна дедалі активніше використовує тактику, яку раніше застосовували російські війська. Зокрема, безпілотники запускають групами, щоб перевантажити систему ППО противника.

Як пояснюється у статті, російський зенітний ракетний комплекс «Панцир» здатний одночасно уражати не більше чотирьох цілей. Водночас українські військові намагаються знаходити маршрути, які дозволяють дронам і ракетам обходити найбільш захищені ділянки.

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Крім того, фахівці звернули увагу, що російським системам радіоелектронної боротьби складно ефективно протидіяти сучасним безпілотникам, адже ці комплекси насамперед розроблялися для боротьби з літаками та ракетами.

Автори матеріалу прогнозують, що з часом зона досяжності українських далекобійних ударів охоплюватиме дедалі більшу територію Росії. Водночас вони наводять слова командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяра), який зазначив, що наразі Сибір залишається тиловим регіоном РФ.

Раніше повідомлялося, що масштабні удари України по російських НПЗ спровокували дефіцит пального у понад 80 регіонах РФ та рекордно обвалили виробництво бензину.

Ми раніше інформували, що Росія вже три місяці поспіль утримує максимальну інтенсивність повітряних атак, демонструючи свої граничні спроможності щодо ведення терору проти України.

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