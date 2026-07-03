Україна знайшла спосіб послабити Росію: Зеленський назвав головну умову перемоги

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Далекобійні удари по території Росії безпосередньо обмежують спроможність держави-агресорки продовжувати війну проти України, оскільки змушують російське суспільство відчути наслідки бойових дій на власному повсякденному житті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами проведеної Ставки у п’ятницю, 3 липня.

За словами глави держави, виконання плану українських «далекобійних санкцій» та «санкцій середньої дальності» довело: обмеження здатності Росії воювати напряму залежить від того, наскільки поширеним серед російських соціальних груп стає відчуття, що війна безпосередньо впливає на їхнє повсякдення.

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Президент наголосив, що Україна не відступатиме від обраного курсу.

«Україна продовжить політику підвищення ціни окупації для окупанта, обмеження можливостей Росії фінансувати війну», — заявив він.

Окремо Зеленський звернув увагу на успіхи українського оборонно-промислового комплексу, зазначивши, що це стало одним з ключових питань, обговорених під час Ставки.

«Важливе досягнення нашої держави й наших виробників зброї: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності. Сьогодні саме цьому ми приділили найбільшу увагу», — сказав президент.

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За його словами, під час наради відбулося також безпосереднє спілкування з виробниками зброї щодо того, яка підтримка потрібна від держави.

«Говорили також із самими виробниками про те, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, щоб максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою СБУ генерал-майором Євгенієм Хмарою затвердив 40-денну операцію впливу на державу-агресорку, метою якої є спонукання Росії до закінчення війни.

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