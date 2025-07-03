США зупиняють постачання Україні деяких видів зброї / © ТСН.ua

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На тлі скорочення поставок зброї від США Україна тепер змінює тактику. Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закупити американську зброю для України.

Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, кілька європейських урядів вивчають плани закупівлі американської зброї зі своїх оборонних бюджетів для передавання Україні.

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«Гроші будуть зараховуватися в нову суму витрат НАТО на оборону, але поки що немає ніяких твердих зобов’язань. Ці поставки повинні будуть здійснюватися зі схвалення уряду США, і це питання поки обговорюється», — повідомляють джерела Politico.

Як наголошується у статті, одним із потенційних каменів спотикання є обмеження, які США зазвичай накладають на союзників, що використовують американську зброю. У часи адміністрації Байдена британські ракети Storm Shadow не відправлялися до Києва, оскільки в них містилися американські деталі. Частина переговорів буде присвячена цим дозволам, сказав виданню український чиновник.

Однак поки незрозуміло, чи задовольнять Сполучені Штати такі запити, підкреслюється в статті.

Водночас наголошується, що під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом ідея відправлення більшої кількості оборонної зброї до Києва була сприйнята позитивно.

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«Людина, безпосередньо поінформована про зустріч, охарактеризувала її як „справді позитивну“, зазначивши, що Трамп, мабуть, був „співчутливим“. Інша людина, поінформована про обмін думками між двома лідерами, сказала, що він був „продуктивним“ і минув „дуже, дуже добре“», — пише Politico.

Водночас голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер сказав, що Зеленський змінив свій запит з військової допомоги на закупівлю зброї.

«Мені сказали, що запит президента Зеленського тепер полягає не стільки у фінансовій допомозі від Сполучених Штатів, скільки в можливості використати європейські гроші для закупівлі в нас зброї та боєприпасів», — сказав він.

Як зазначає Politico, до цього тижня допомога надходила до України через Польщу і, за словами одного з представників адміністрації, мала тривати ще кілька місяців, залежно від розміру кожного пакета. Заплановані пакети були схожі за складом на раніше відправлені, включно з артилерійськими снарядами, стрілецькою зброєю і ракетами протиповітряної оборони, але несподіване скасування поставок зброї Пентагоном створило деяку невизначеність.

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«З огляду на той факт, що деякі види зброї, які мають для нас критично важливе значення, не виробляються ні ким у демократичному світі, окрім США, ми разом із нашими європейськими партнерами готові їх придбати», — сказав Politico український чиновник.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що США зупиняють постачання Україні деяких видів зброї. У Вашингтоні кажуть: таке рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце». До слова, ЗМІ повідомляли, що очільник Пентагону Піт Гегсет наказав відтермінувати постачання озброєння після того, як опублікував службову записку про аудит арсеналів боєприпасів.