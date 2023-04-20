Україна зробила все: Зеленський очікує від НАТО позитивної відповіді щодо вступу

Президент очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу.

Президент Володимир Зеленський розповів деталі переговорів з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 20 квітня.

"Якщо право не працюватиме, загроза життю лише зростатиме… Бандити й агресори ставатимуть іще нахабнішими. Маємо цього не допустити. Фактично саме цьому ж сьогодні у Києві були присвячені й переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист України. Захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах. Захист життя", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що напередодні нової зустрічі у Рамштайні позиція Столтенберга є надзвичайно важливою.

Також глава держави повідомив, що вже триває підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року.

"Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена.

Складно навіть сказати, чий внесок у європейську та євроатлантичну безпеку більший, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу", – підсумував Зеленський.