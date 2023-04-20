Україна зробила все: Зеленський очікує від НАТО позитивної відповіді щодо вступу

Президент очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу.
Президент Володимир Зеленський розповів деталі переговорів з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.
Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 20 квітня.
"Якщо право не працюватиме, загроза життю лише зростатиме… Бандити й агресори ставатимуть іще нахабнішими. Маємо цього не допустити. Фактично саме цьому ж сьогодні у Києві були присвячені й переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист України. Захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах. Захист життя", – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що напередодні нової зустрічі у Рамштайні позиція Столтенберга є надзвичайно важливою.
Також глава держави повідомив, що вже триває підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року.
"Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена.
Складно навіть сказати, чий внесок у європейську та євроатлантичну безпеку більший, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу", – підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня відвідав Київ з неанонсованим візитом. Візит відбувся напередодні запланованого на 21 квітня чергового засідання коаліції у форматі "Рамштайн", де обговорять надання нової допомоги Україні.
Також генсек НАТО відвідав Бучу, де на власні очі побачив наслідки руйнувань та воєнних злочинів Росії.
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