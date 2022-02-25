Україна звернеться до Гааги через обстріл Росією дитсадка і дитбудинку

Україна звернеться до Гааги через обстріл Росією дитсадка і дитбудинку

Це – воєнні злочини, заявив міністр закордонних справ.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що держава передасть до міжнародного кримінального суду в Гаазі дані про російські атаки на дитячий садок і дитячий будинок у Ворзелі Київської області.

Про це міністр написав у Мережі 25 лютого.

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"Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча", – йдеться у повідомленні Кулеби.