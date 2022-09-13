"Українці мають перемогти": прем'єрка Фінляндії перерахувала фактори, необхідні для програшу РФ

Для перемоги України Європа має продовжувати надавати Києву всі види допомоги, а також запроваджувати ще жорсткіші санкції і візові обмеження проти Росії.

На цьому наголосила прем’єрка Фінляндії Санна Марін під час виступу перед депутатами Європарламенту в Страсбурзі.

"Українці довели свою хоробрість і витривалість, і вони повинні виграти війну - альтернативи немає. Тому європейці повинні продовжувати надавати Україні всі види допомоги і бути готовими ухвалити ще більш жорсткі санкції і візові обмеження проти Росії", - цитує Санну Марін пресслужба Європарламенту.

Прем'єрка Фінляндії також не оминула тему енергетичної кризи в Європі та закликала до короткострокових заходів щодо зниження цін на електроенергію.

"Нинішня криза - не перша в Європі, і не буде останньою", - наголосила Марін.

Санна Марін зауважила, що "недалекоглядні дії Росії" вже неабияк згуртували Західний альянс. А тому прем'єрка Фінляндії закликала Європу й надалі протистояти російському енергетичному здирництву, залишатися єдиною та підтримувати свої цінності: верховенство права, демократію та права людини.

Нагадаємо, раніше прем'єрка Фінляндії закликала посилити санкції проти агресорки Росії.

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