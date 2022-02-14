Українці мають залишатися сильними та єдиними, щоб здолати всі загрози - Шмигаль

Українці мають залишатися сильними та єдиними, щоб здолати всі загрози - Шмигаль

Україна продовжує залишатися столицею світової дипломатії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців залишатися сильними та єдиними для подолання всіх загроз країні.

Про це він повідомив у Facebook.

"Допомога — політична, фінансова, військова — щодня посилює нашу державу та наші позиції на міжнародній арені. Ми також маємо залишатися сильними та єдиними, аби здолати всі загрози", - зауважив очільник уряду.

Він додав, що Україна продовжує залишатися столицею світової дипломатії.

"Підтримку й солідарність нашій державі висловлюють низка провідних держав і наших партнерів. Цього тижня до України завітали президент Франції, голова парламенту Естонії, міністри закордонних справ Німеччини, Іспанії, Австрії, Словаччини та Чехії", - резюмував він.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають всіх заходів із протидії агресивним діям Росії і закликають громадян зберігати спокій і консолідуватися всередині країни.

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