Українці можуть розраховувати на румунський народ, скільки потрібно – президент Йоганніс

Українці можуть розраховувати на румунський народ, скільки потрібно – президент Йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Україна та її громадяни можуть розраховувати на румунський уряд та народ стільки, скільки потрібно.

Зокрема, президент повідомив, що в Румунії було створено чимало робочих місць для українців.

Про це він сказав на пресконференції в Києві 16 червня після зустрічі з лідерами України, Німеччини, Франції та Італії.

"1,3 мільйона українців перетнули наш кордон – здебільшого жінки і діти. Ми надали всі об’єкти для потреб освіти. Понад 2 тисячі українських дітей пішли до школи, 3 тисячі робочих місць створено для українців у моїй країні. Ми також маємо мобілізацію громадянського суспільства – разючу, небувалу підтримку України та українців. Немає сумніву в тому, що українці можуть розраховувати на румунський уряд та народ, скільки потрібно", – заявив Йоганніс.

Він також повідомив, що в Сучаві на повну потужність працює хаб міжнародної гуманітарної допомоги Україні. Вже було здійснено понад 40 відповідних транспортних місій.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його держава, а також Німеччина, Італія та Румунія підтримують негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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