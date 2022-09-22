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Українці найбільше симпатизують Зеленському, Притулі, Кличку і Залужному, - опитування NDI

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Українці найбільше симпатизують Зеленському, Притулі, Кличку і Залужному, - опитування NDI

Фото: Володимир Зеленський

Серед публічних осіб українцям найбільше подобаються Володимир Зеленський, Сергій Притула, Віталій Кличко і Валерій Залужний.

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене National Democratic Institute та Київським міжнародним інститутом соціології.

Респондентам було запропоновано відповісти на запитання, чи подобається їм та чи інша публічна особа зі списку. За результатами опитування лідером симпатій став Президент України Володимир Зеленський з 87%. На другому місці опинився Сергій Притула з 77%.

До Віталія Кличка з симпатією ставляться 63% українців. Майже стільки ж людей – 62% - симпатизують Головнокомандуючому Збройних Сил України Валерію Залужному.

А лідерами антисимпатій стали Петро Порошенко (19%), Кіра Рудик (19%) та Юрій Бойко (14%).

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Опитування «Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України» проводилося з 2 по 9 серпня 20222 року методом телефонних інтерв'ю з використанням програмного забезпечення CATI. Було опитано 2510 українців. Рівень похибки не перевищує 2,2%.

Дата публікації
Перегляди
620
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