"Українці не чекатимуть на окупанта, лежачи в трунах" - Зеленський про ситуацію на кордонах

"Українці не чекатимуть на окупанта, лежачи в трунах" - Зеленський про ситуацію на кордонах

В державі, де щоденно говорять про війну, складно жити.

Українці розуміють, що війна може початись навіть завтра, але лягати у труни та чекати на окупанта нем будуть.

Про це під час Мюнхенської безпекової конференції сказав президент Зеленський.

"Ніхто не живе в рожевих окулярах, всі розуміють, що може початися завтра. Але лягати в гроби і чекати військових українці не будуть. Ми ні на кого наступати не будемо, але готові до всього. Ми не можемо бути пасивними і не можемо говорити щоденно, що завтра війна. Про яку державу ми говоримо, про яку економіку ми говоримо, як можна жити в державі, коли щоденно вам говорять, що завтра буде наступ, завтра буде війна", - сказав президент.

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