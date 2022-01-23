"Українці пам’ятатимуть це десятиліттями", - Кулеба про відмову Німеччини постачати зброю

Берлін також блокує постачання зброї Естонією до України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив розчарування, що Німеччина відмовляється постачати зброю до України, а також блокує це питання щодо Естонії.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю Welt am Sonntag.

"Ми розчаровані відмовою Німеччини надати дозвіл на постачання оборонної зброї Україні, особливо в нинішній ситуації", - зазначив міністр.

Зазначимо, що уряд Німеччини відмовляється надати зброю в регоіни, де тривають збройні конфлікти. Також вона не погоджує постачання колишніх запасів Збройних сил Німеччини Естонією до України.

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"Відмова Німеччини в цьому питанні також розчаровує українську громадськість. На жаль, українці пам’ятатимуть це десятиліттями, і це дуже сумно для мене як для міністра закордонних справ. Я б хотів, щоб наше партнерство процвітало, і щоб люди відчували дружні та теплі почуття один до одного", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що поважає посилання Берліна на події в минулому, які нині впливають на експорт зброї. Водночас він не може з цим погодитися.

"Україна зазнала величезних втрат і руйнувань у Другій світовій війні. Тепер, коли ми знову страждаємо і нам загрожують, єдина правильна політика - дозволити нам захищатися… Що сильніша зараз Україна, то нижчий ризик чергового військового конфлікту з Росією. Просто тому, що Путін не розпочне нову атаку проти України, знаючи, що ціна буде надто високою", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба також заявив, що Нідерланди переглянули свою позицію щодо надання Україні зброї через систему закупівель НАТО. Зараз також важливо, аби Німеччина змінила думку щодо постачання озброєння Україні. Однак, окрім і цих країн, Україна знає, де й у кого отримати потрібну їй зброю.

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